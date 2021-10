Bolicheros salteños celebran el retorno del horario normal

Mario Delaloye, empresario bolichero, en diálogo con InformateSalta, celebró que a partir de éste fin de semana los locales bailables puedan abrir hasta las 05:00 horas, y reprochó que hay una competencia desleal con las confiterías que distorsionan el rubro.

“Es injusto que haya muchas confiterías que abren como boliches, sin protocolos, no les toman temperaturas, no hay burbujas, no controlan la vacunación. Nosotros cumplimos con todo y tenemos otros costos, no nos sirve”, dijo.

El empresario se manifestó expectante con la extensión horaria. “Festejamos la posibilidad de volver al horario normal porque es de la única manera que se pueden combatir las fiestas ilegales y las confiterías que adulteran el rubro y trabajan de una forma ilegal”, señaó.

Delaloye indicó que no hay control en las confiterías, “anoche pasé por varias confiterías y adentro todos estaban bailando a las 23:30 horas, otras confiterías llevan DJ y es todo un baile, se ve mucho en el Paseo Güemes también, algunas cierran las puertas y la gente se queda adentro hasta las 06:00 horas”, sostuvo.

El ministro de Salud, Juan José Esteban, confirmó hoy que “se va a volver a la normalidad, un bar va a poder abrir hasta la hora habitual, un boliche hasta las 5.00, pero los aforos los vamos a cuidar”.

El desafío para el sector “es grande porque en el país hay una inflación terrible y crisis económica permanente, el cobro de entrada le pesa mucho a la gente, además de la consumición, es grandísimo el desafío porque nosotros no podemos obviar los costos fijos de apertura cada noche, más aun sabiendo que vamos a trabajar con el 50% de la capacidad”.

Según señaló Delaloye, el 40% de los empresarios bolichero desertaron de la actividad, “si las medidas no son claras vamos a cambiar el rubro, si hay lugares que tienen baile sin pagar impuestos, sin contratar todas las medidas de seguridad, nos están obligando a pensar en cambiar la actividad”.