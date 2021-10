Una mujer denuncia que le quitaron a sus 6 hijos injustamente y busca recuperarlos

El 30 de septiembre promediando las 8 de la mañana la vivienda de Jorgelina Cejas fue arribada por una patrulla policial compuesta y agentes de la Brigada de Investigaciones de General Güemes. Venían a buscar a sus seis hijos varones, quienes no pudieron oponer resistencia y fueron separados de su madre.

A partir del hecho, la mujer busca explicaciones ya que contaría con lo necesario para su manutención. La familia vive en una humilde vivienda pero no precaria, compuesta por tres dormitorios y otras dependencias. Según cuenta diario El Tribuno la mujer relató que le dieron un tiempo perentorio de 90 días para que "componga su situación". Caso contrario, le explicaron, sus seis hijos iban a ser entregados en adopción.

La mujer denunció que la orden de despojarla de sus hijos jamás le fue leída. Su esposo y padre de los seis chicos, antes que fueran retirados, fue detenido, esposado e ingresado a un patrullero.

"Llegaron varios patrulleros y autos particulares. En mi casa atendió uno de mis hijos e ingresaron sin permiso, me hicieron reunir a todos los niños en uno de los tres dormitorios que tiene la casa, me explicaron que no estoy apta para su crianza, detuvieron a mi marido y me metieron a mí a un patrullero. No había allí ninguna persona de la Justicia que me explicara qué pasó, cómo determinaron que mis hijos están en riesgo y si lo hubieren estado, no sé cuándo ni qué día alguien se acercó para darme una mano siquiera. Lo digo con honor, yo no me drogo, no bebo, jamás ejercí la prostitución", manifestó la mujer al diario local.

En sus argumentos también consignó que sus hijos están escolarizados, que todos están bien, incluso de peso y talla, y que ella no padece enfermedades ni malos hábitos. “Para una mamá es el castigo más cruel. Exijo la devolución inmediata de mis hijos y de sus derechos", concluye la mujer.