Los padres de David Sulca confían en que el joven aún se encuentre con vida

Tanto los padres del joven extraviado como el fiscal que está a cargo de la investigación, Federico Jovanovic, sostienen que existe una posibilidad certera de hallar a David en algún escondite o siendo cobijado por lugareños que desconocen de su ausencia.

"Vamos a ampliar la búsqueda a pueblos cercanos a los parajes, creo que mi hijo está vivo aún. No hay huellas que confirmen que esté muerto", dijo Wenceslao Sulca, padre de David, desaparecido en Las Capillas hace aproximadamente un mes.

Él y su esposa, Evelya, aún mantienen la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Cabe recordar que David desapareció el 15 de setiembre en las cumbres de Las Capillas, paraje situado por encima de los cuatro mil metros en medio de la puna, rodeado de una inhóspita geografía, nevados, como el San Miguel y el Acay.

Desde aquel momento, pasaron 25 días y todo rastro del muchacho se perdió en lo alto de los cerros, a tres horas de caminata desde la casa de su familia, una vieja escuela de montaña abandonada hace 40 años.

Se han realizado extensos rastrillajes en donde se hallaron manchas de sangre, lo cual aviva la idea de un accidente en medio de las laderas.

A las pocas horas, familiares, baquianos y policías llegaron a la zona de un derrumbe de arena y piedras donde decían haber encontrado rastros de sangre, confirmando así que se trataba de un animal y nada tenía que ver con David.

"Creo que mi hijo está con vida en algún puesto de un lugareño. Sigue enojado por algo o no quiere volver por vergüenza por no poder volver con los animales", cuentan sus padres, quienes aseguran que David se empacaba cuando las cosas no le salían bien. "Se encabronaba y dejaba todo como estaba, quizás eso le pudo pasar con los animales. Por eso estaba su montura completa y en orden en el piso. No hay rastros de accidente"