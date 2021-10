Uno de los acusados de abuso junto a Teruel declaró: “soy inocente no participé de ningún abuso”

Hoy fue la última audiencia de testimoniales en el juicio que se sigue contra Lautaro Teruel y sus amigos Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán acusados de abuso sexual, fue este último quien decidió declarar ante los jueces y negó todo.

Lo primero que hizo fue ratificar todas las declaraciones escritas que brindó con anterioridad, incorporadas al expediente y contó que conoció a la denunciante P. F. G. en 2012 y describió las actividades que desarrollaban juntos.

Dijo que se hicieron buenos amigos porque tenían intereses comunes relacionados a diversas ramas del arte. Sostuvo que también salían a correr y, de regreso, siempre la acompañaba a su casa porque para él era como una hermana menor. Aseguró que siempre tuvo con ella un vínculo de amistad y respeto.

Sobre la denuncia radicada en su contra sostuvo que surge de “un error en los recuerdos de ella”, porque P. F. G. “cuenta situaciones que no sucedieron y omite otras que sí”.

Aseguró que jamás entró desnudo a esa habitación porque una actitud así “no sería propia de él”, menos aún en la casa de Lautaro, ya que los Teruel son para él como una segunda familia, y que entró dos veces a la habitación, primero para pedirle a Lautaro que le llamara un remis y, la segunda vez, para ofrecerle a la denunciante acercarla hasta su casa, como siempre lo hacía.

Dijo que en el trayecto, a bordo del remis, él y P. F. G. fueron conversando acerca de la reunión que tendrían la tarde siguiente en casa de Lautaro y que, efectivamente, se concretó horas más tarde, cuando se reencontraron en la pileta.

Se refirió luego a su reacción cuando supo del posteo realizado en Facebook en diciembre de 2018, la cual le causó mucha molestia porque “se tomó con tanta liviandad” una acusación semejante y el hecho de hacerla pública y que intentó contactarla para pedirle una explicación que nunca llegó.

Ante los jueces dijo que la denuncia en su contra trajo muchas consecuencias a su vida, lo desvincularon de su banda musical, que era un proyecto muy importante para él, y que además perdió dos ofertas laborales.

Finalmente habló de su consumo de alcohol y marihuana. Sostuvo que no bebe desde 2017, por decisión personal, y que lleva dos años sin consumir cannabis, entre otras cosas porque fue una de las condiciones impuestas para acceder a la tobillera electrónica. Aclaró que su consumo de marihuana siempre fue recreativo y controlado. Aseguró que nunca tuvo comportamientos desinhibidos ni agresivos con nadie.

“Quiero aclarar que soy inocente. Yo no me desnudé delante de nadie. No participé de ningún abuso ni permitiría que nadie hiciera algo tan aberrante. No sería propio de mí tener una actitud así”, reiteró.

El jueves la sesión se reanudará para la exposición de los alegatos y los pedidos de condena que analizará el tribunal integrado por los jueces Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah.