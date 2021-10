El drama de la mujer a la que prendieron fuego: se enteró que su hijito de un año y medio murió y no quiere comer

Se cumplieron tres semanas desde que Laura Delgadillo fue prendida fuego en la puerta de su casa por la expareja de su novio. La mujer estaba junto a su bebé y recién ahora, cuando empieza a curarse de las heridas del cuerpo, un nuevo golpe la sacudió al recuperar la consciencia: se enteró de que su bebé, de apenas un año y medio, no sobrevivió.

“Nadie sabe cómo se enteró de la muerte de Liam”, se lamentó Vanesa González, la mamá de Laura, en diálogo con el portal Primer Plano. Y agregó: “Se estaba recuperando bien pero decayó de golpe, cayó en un cuadro depresivo cuando se enteró lo del nene”.

Preocupada por el estado emocional de su hija, la mujer contó que le sacaron el respirador pero sigue con neumonía y todavía “tiene un largo camino por delante” con operaciones de rostro, manos y pies. “Le sacaron la piel de las piernas para injertarle en el pecho y así lograr reparar el tejido que perdió”, indicó.

“De todos modos lo que más le preocupa es el estado mental”, sostuvo Vanesa, tras lo cual remarcó que “tiene mucha tristeza y no quiere comer”, y en ocasiones “hay que dormirla para que se tranquilice”.





Convocan a un evento a beneficio para ayudar a la familia. (Foto: Facebook).

Por el salvaje ataque fue detenida un día después del hecho Liz Magnolia Ortega Castillo, acusada de homicidio agravado por alevosía en el caso del nene y tentativa de homicidio agravado también por alevosía en relación a Laura. El otro detenido en la causa es Alberto “Chucho” Adolfo Gerasimchuk, pareja de la acusada, a quien investigan como partícipe necesario de la agresión.

Sin embargo, para la mamá de Laura hay un tercer cómplice todavía en libertad y por eso buscó asesoría legal. “Faltas vos Agustín Sayago”, denunció la mujer en su muro de Facebook, apuntando a quien era el novio de su hija al momento que ocurrieron los hechos. “Entregador de mujeres y bebé, vos las entregaste. Lo quiero preso. Los quiero a todos presos, a todos los que ayudaron en lo más mínimo a asesinar al bebé y a que mi hija esté así”, exigió.





La familia de la víctima apunta a su novio, que permanece libre. (Foto: Facebook).

Por otra parte, los vecinos de Rafael Castillo organizaron para este domingo un evento a beneficio, con el objetivo de recaudar dinero, alimentos no perecederos y ropa para las hijas de Laura, o cualquier otro elemento que pueda ayudar a la familia. Desde sus redes, Vanesa también difundió la convocatoria: “Tengo que pagar los honorarios del abogado para que se haga justicia, para que me ayude a que le den perpetua a los asesinos del bebé.. Muchas gracias a todos por sus oraciones y acompañar...desde el cielo sé que Liam les agradece por no dejarnos solos”. /TN