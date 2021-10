A 3 meses de su muerte, la familia de Matías Ruiz continúa su lucha de justicia

El 13 de julio de este año, Matías Ruiz, un joven y reconocido peluquero, perdió la vida en confusas circunstancias en inmediaciones del parque San Martín. Pasaron 3 meses de ese fatídico momento y su familia sigue clamando justicia.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Noelia Pandolfi y Federico Storniolo, su padre, Juan Carlos Ruiz, aseguró que la causa no se detuvo, sigue su curso y pidió a la justicia hacer lo que le corresponde.

“Lo que investigué para mi hijo y por mi hijo, yo creo que lo que hice hasta acá es 100% positivo en cuanto, más allá que la justicia salteña investigue. El CIF es un organismo es un organismo que son policías investigando policías, así que no me deja nada contento, pero dejamos librado al azar muchas cosas que no es cuestión de azar, es cuestión de hacer justicia para lo que fueron designados”, dijo.

En este sentido, indicó que hubo logros, que la investigación no es turbia teniendo en cuenta que hay documentos y pruebas de lo que sucedió esa noche. “Para mí dentro del marco de la ley y en el seno mismo de la justicia salteña, ellos 96 horas después sabían quiénes eran los autores intelectuales del hecho, porque más allá que me digan que el 911 es una firma, una institución, no dejan de manejar a la policía. Ellos tienen una cámara 360 en Catamarca y Urquiza que vieron todo lo que sucedió, yo también lo vi, eso ellos no lo saben, pero yo también vi lo que ellos vieron”.

Asimismo, cuestionó que en el operativo participaron 10 efectivos y un cómplice pero sólo son 4 los imputados. “Los 4 son liberados por la jueza Puertas, que en su debido momento le pediré explicaciones porque más allá de la tira de la cúpula policial, a mí no me interesa, me deben respuestas y se las voy a pedir. Ella tomó su poder en manos y liberó a los imputados, que pueden fugarse o no, que pueden autodesaparecer o no, que pueden realizar cosas que no debían realizar fuera de los márgenes de la ley”.

Finalmente, le dejó un mensaje a la Fiscalía. “Si a mí me van a plantar supuestos responsables de tan aberrante hecho, yo recién estoy empezando a presionar un poquito. Cuando presione a los que tenga que presionar, van a saber hasta donde uno puede llegar”.