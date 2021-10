A más de un mes de su desaparición, continúa la búsqueda de David Sulca

El ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro participó de una reunión logística en Campo Quijano para avanzar en la planificación de los pasos a seguir en el operativo de búsqueda de David Sulca que se ausenta de su hogar desde el 15 de septiembre del paraje Las Capillas.

Al respecto, el funcionario provincial señaló que mañana saldrá otra comisión integrada por policías capacitados en búsqueda y rescate en altura del Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo, Grupo de Operaciones de Rescate en altura, baqueanos, personal retirado del Ejército Argentino a fin de continuar con el protocolo vigente.

Cabe destacar que Sulca se ausentó de su hogar el 15 de septiembre y el 17 se toma conocimiento tras la denuncia de familiares. Se trabaja bajo la directiva de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.

Días atrás, Wenceslao Sulca, su padre, dijo que mantienen la esperanza de hallar a su hijo en algún lugar escondido o cobijado por lugareños que no saben de su extravío. “Creo que mi hijo esta con vida en algún puesto de un lugareño. Sigue enojado por algo o no quiere volver por vergüenza por no poder volver con los animales”.