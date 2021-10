Choferes de SAETA ya no están encapsulados: voces cruzadas por la medida

Desde marzo de 2020 los choferes de colectivos de las distintas líneas y en el marco de la pandemia fueron encapsulados con cortinas de plástico que los aislaban y protegían de contagio, pero desde el miércoles los coches ya no tienen esta protección.

Al respecto Somos Salta dialogaron con un referente de los choferes que no se mostró convencido del retiro de las cortinas. "Aparecieron los coches sin cortina, a nosotros no nos consultan nada, calculo que es decisión del COE. A nosotros nos daba cierta seguridad de los contagios. Cuando los coches iban vacíos teníamos la cortina ahora que van llenos necesitamos la cortina, no hay sentido común", se quejó.

Por último, el chofer dijo que se dificulta controlar 20 pasajeros parados lo que ya implica un coche lleno.