La suba del GNC sembró dudas en los instaladores de equipos

Noviembre llegó con varios golpes al ya maltrecho bolsillo de los argentinos, entre los cuales se encuentra el aumento del precio del GNC, correspondiendo a un ajuste trimestral por contrato. Así este mes el costo del gas en boca de pozo costará un 14,5% de lo que sale la nafta.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con Marcelo De Britos, propietario de GNC Salta para pedirle una reflexión de este aumento como del contexto que atraviesan del sector, señalando que comparten la incertidumbre y la preocupación por el rumbo económico.

“Éste era un aumento que estaba diagramado, había sido informado pero siempre que la nafta suba el gas irá acompañando en un 40% menos, con porcentajes bajos para que la gente no lo sienta mucho”, indicó primeramente señalando que si bien el GNC siempre será el combustible más barato, “lo que está pasando es que está aumentando todo y se tapa con el GNC”, aseveró.

Consultado sobre si sienten incertidumbre como en otros rubros, De Britos reconoció que sí: “Es muy preocupante lo que se está viviendo, en los rostros se ve que la gente está apagada, amargada”. También apuntó a lo que definió como una picardía en cuando a los costos del GNC por el país, con un precio de aproximadamente $60 el metro cúbico en el norte, mientras que en Buenos Aires es del $36. “No sé por qué esa diferencia para nosotros”, espetó.

Mientras tanto, ¿los salteños están cambiando de nafta a GNC? “Se ve poco movimiento de dinero, la gente seguramente no está llegando a fin de mes, se siente esa necesidad y nosotros aunque pongamos Ahora 12 o Ahora 24, ya no sabemos qué promociones de tarjeta poner para que la gente acceda a su tubo”, se sinceró.

“Se ve poco movimiento, mucha gente preocupada, el país está sin freno y es algo nunca vivido”

Por último y pese a ese escenario incierto, De Britos se animó a pedir tranquilidad. “Que el tema de la suba no los asuste, que no los ponga mal, que la suba no se lleve toda la atención porque del otro lado está subiendo todo y lo quieren tapar con eso, la tranquilidad que le puedo dar a la gente es que si optan por el equipo de GNC después esa plata se te devuelve”, manifestó para concluir.