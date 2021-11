Guzmán confirmó que se le pagará al FMI otros US$1.892 millones en diciembre

Este martes a última hora, fuentes del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central hablaron sobre la situación de Argentina con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y aclararon que la cancelación del próximo pago de la cuota de la deuda que vence en diciembre sí será abonada.

La misma corresponde a un total de US$1.892.3 millones y la idea es realizarlo con los derechos especiales de giro, una moneda que el organismo acepta como medio de pago. Estas negociaciones se dan a la par de la búsqueda de otro acuerdo para antes de marzo de 2022.



El dato relevante es que las reservas netas líquidas del país son de sólo US$4.164 millones.

Desde el propio ministerio de Martín Guzmán, indicaron que el pago se haría con los DEG (Derechos especiales de giro), un activo de reserva internacional creado por el FMI y no habilitado para llevar a cabo otro tipo de transacciones.

Cabe recordar que Argentina posee con el Fondo una deuda de unos US$ 43.000 millones, la cual puede ser afrontada pagando con dólares, con DEG, entrando en mora o con una aprobación por parte del FMI para suspender la deuda.

Este martes hubo rumores provenientes de los alrededores de la Casa Rosada. Decían que el Gobierno podría llegar a explorar un mecanismo para posponer el pago de los vencimientos en caso de que no se llegue a un acuerdo en marzo (cuando vence el plazo para pagarle al Club de París). Después de diciembre cae un pago de capital de US$ 980 millones (enero) y otro de US$ 2.800 millones (marzo).

“Son rumores infundados”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones al portal Infobae. Había trascendido la posibilidad de que el país pidiera un waiver, una figura que no es posible porque Argentina no tiene ningún programa con el FMI.

Hay economistas que creen que sería un riesgo para el país cumplir con las obligaciones porque el Banco Central vería bajar sus reservas justo en un momento en el que viene vendiendo divisas a diario para sostener el tipo de cambio. El ex secretario de Política Económica, Emmanuel Alvarez Agis, hizo un planteo en ese sentido. Hay otros que en cambio piensan que sería contraproducente no pagar.