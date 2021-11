Un mail y una noche de hotel: así fue como Wanda se enteró del encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi

Wanda Nara está devastada mientras pasea por Milán para cumplir con algunos compromisos laborales y despejarse un poco después de la desilusión amorosa que se llevó con Mauro Icardi, a quien le descubrió mensajes comprometedores con la China Suárez. Aunque lo había perdonado luego de recibir una carta de su parte, en las últimas horas todo empeoró y ya no confía en sus palabras. De hecho, trascendió que se enteró de cómo su marido y la China coordinaban para verse a sus espaldas en un hotel parisino.

Qué decía el mail del amigo de la China Suarez sobre el encuentro con Mauro Icardi en París

Según contó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, un amigo de la China Suarez le habría mandado a Wanda un mail para contarle los detalles del encuentro cara a cara entre el jugador y Eugenia. Esta persona también la llamó, y le reconoció que fue Icardi quien le compró los pasajes a la joven. Por estas horas, la empresaria está investigando si ese trámite se efectuó. Si lo confirma, será el fin de su matrimonio de siete años.





Wanda Nara, otra vez separada de Mauro Icardi. (Foto: Instagram / wanda_icardi)

Dónde y cuándo habría sido el encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi

Después de intercambiar varios mensajes por WhatsApp, Instagram y Telegram, la China Suárez y Mauro Icardi acordaron verse por primera vez en un hotel francés. Para no despertar las sospechas de Wanda, el rosarino esperó a que ella viajara con su hermana Zaira Nara a disfrutar de la Semana de la Moda en Milán.

La ex Casi ángeles lo habría conquistado con videos eróticos y fotos sensuales. Hasta le envió una grabación donde se la veía practicando la autosatisfacción. “Sos la mujer de mis sueños, te veo desde chiquito. A Wanda la veo como una hermana o madre. Hace rato que me quiero separar pero ella no”, fueron las palabras que utilizó el integrante del PSG para demostrarle que estaba interesado en interactuar personalmente.





La China Suárez habría viajado a París cuando Wanda Nara estaba en Milán con su hermana. (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Yanina Latorre y la China Suárez discutieron a los gritos por teléfono: cuál fue el principal reclamo de la actriz

Eugenia Suárez llamó a Yanina Latorre para aclararle una información que estuvo circulando en las últimas horas sobre su relación con el español Armando Mena Navareño. Pero la conversación no fue en los mejores términos y solo consiguió volver a estar otra vez en el centro de la escena.

En diálogo con Ángel de Brito, la panelista dio todos los detalles de una discusión en la que se dijeron de todo. “No sabés todo lo que le dije. ‘Mocosa impertinente, tengo 50 años, a mí me vas a respetar’”, sostuvo al comienzo de su relato. Y añadió: “Me reclamaba la data de Maite (Peñoñori) de ayer del novio español. Me quería explicar que el chico no tiene novia y estaba solo porque ayer hubo un rumor de que él estaba con una influencer”.

Latorre le remarcó que era una mala persona por no haber asistido al velatorio de su propio padre y le recordó cuando arruinó la familia de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. “Le cagaste la vida a Tobal, le cagaste la vida a Pampita, le cagaste la vida a Wanda y a unos cuantos más que tengo data y no se sabe, ¿no te da vergüenza? Te quedaste sola y los tres o cuatro pibes que te rodean [en referencia a sus amigos] son los que te venden y cuentan todo. La culpa no es del mensajero, nosotros transmitimos lo que vos hacés”, concluyó dando por terminado el llamado. /TN