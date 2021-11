A rodar en bici: Belén y Santiago recorren Argentina llevando un proyecto cultural

Belén Giménez y Santiago Bone, son una joven pareja que recorre Argentina en bicicleta con un proyecto al que denominaron “En medio del cuerpo”, compuesto por tres patas: el ciclo turismo, la movilidad humana sustentable; espacios de formación donde compartimos prácticas de entrenamiento, investigación y composición en danza y la investigación sobre las nociones de creación de los estados de las redes y gestiones culturales y las problemáticas que hay en el interior del país.

De visita en InformateSalta, contaron que en esta etapa del viaje están visitando el noroeste argentino, tras su paso por Jujuy se quedan unos días más en Salta y luego siguen hacia La Rioja, pasando por cada una de las ciudades capitales y atravesando el hermoso paisaje que les brinda la ruta.

Lo hacen con unas bicicletas bastante simples y con un equipo básico de lo que podría ser cualquier campamento. “La idea siempre es viajar con lo mínimo e indispensable porque en el viaje en bicicleta, la cosa más chiquita representa un peso más”, dijeron.

De las cosas más difíciles de la travesía, aseguraron que es la pedaleada en pleno rayo del sol en el horario de la siesta, los caminos en subida y las rutas cuando son angostas y transitadas con camiones.

Además se propusieron recorrer entre unos 60 y 70 kilómetros por día, lo que les lleva entre unas 8 y 9 horas diarias. “No se necesita pensar en que hay que llegar a tener todo el equipo necesario para salir, sino que con lo que ya se tiene se puede salir a pedalear”, expresaron.

Ambos se dedican a la danza, por ello para tener un sustento en el viaje trabajan justamente con la danza, proponiendo espacios de formación, seminarios de improvisación e investigación. Además, relevan información acerca de lo que ocurriendo en términos culturales en el interior de Argentina.

“Nos interesa derribar sobre todo la idea de que la oferta cultural a nivel nacional, todo se concentra en Buenos Aires. Hacemos mesas de diálogos con artistas locales para charlar un poco acerca de nociones de creación, también nos interesa saber en qué estado está la red de hacedores culturales y que necesidades aparecieron a partir de la pandemia. Hacemos un registro audiovisual, nosotros lo trabajamos y vamos subiendo a nuestras redes y al espacio que estamos armando en la Web para que cada localidad tenga su espacio de darle voz”, explicaron.

Este fin de semana estarán compartiendo su propuesta de entrenamiento, investigación y composición a partir del movimiento. Lo harán los días viernes 5 y sábado 6, de 16 a 20 horas en el Espacio La Ventolera. El costo es de $1500 para el público en general y $1000 para estudiantes (requisito no excluyente, pueden plantearle la situación particular de cada uno).

Para acompañarlos en su travesía y conocer el trabajo que vienen realizando pueden buscarlos en Instagram como En medio de el cuerpo o escribirles al correo electrónico [email protected]