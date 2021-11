“Se necesitan representantes que se planten ante el Congreso a exigir lo que nos corresponde”

Las elecciones Generales de este domingo 14 de noviembre terminarán de definir a los nuevos integrantes del Congreso de la Nación. En Salta, sabremos quienes son los próximos diputados elegidos para pelear por la provincia.

En InformateSalta por Multivisión Federal, el candidato de Unidos por Salta, Guillermo Durand Cornejo, desde Tartagal, se refirió al último tramo de la campaña y se diferenció de la disputa que se da a nivel nacional.

“Hay una polarización de los dos partidos nacionales que representan la famosa grieta argentina, algo que se dirime en la Capital Federal y que los salteños estamos ajenos a toda esa vorágine de sinrazones y desencuentros. Desde este frente salteño, que es Unidos por Salta, creemos que no debemos involucrarnos en esa grieta nacional, que lo nuestro es defender a los salteños y que vamos a dar pelea”, dijo.

En este sentido, fue categórico al afirmar que “se necesitan representantes de los salteños que vayan con firmeza, con experiencia a plantarse ante el Congreso para exigir lo que nos corresponde como provincia y como salteños”.

En relación a las inquietudes de los salteños, indicó que lo que más le piden es que no llegue a una banca y después se olvide de ellos. “Me dicen que no vaya a hacer lo que han hecho hasta ahora los otros representantes, que piden el voto y después no aparecen más, están por terminar su mandato y no han vuelto más ni a Tartagal, ni a Orán, ni al departamento San Martín”, expresó.

Asimismo, subrayó que la campaña la están llevando adelante desde la escasez total de recursos y lejos del poderío de los grandes partidos nacionales. “Estamos muy contentos y satisfechos con no gastar esas sumas, que por otro lado no tenemos, pero que ni falta hacen porque a los ciudadanos salteños no le gustan que le caigan a los municipios a apabullarnos con todo ese aparataje, no hace falta. Hay que llegar a los distintos lugares de la provincia, hay que hablar, hay que esperanzar a la gente, hay que explicarles 20 veces si es necesario, porque los ciudadanos entienden perfectamente lo que está pasando”.

Finalmente, destacó que desde que empezó en la política, nunca cambió, siempre cumplió con su palabra y nunca mintió. “Los ciudadanos que me han seguido apoyando lo saben. Entonces, es cuestión de hablar, la realidad la viven ellos mismos, no hay que ilustrar nada porque todas las familias saben lo que está pasando con la total falta de trabajo, con lo que pasa en la educación, en la salud, con todo. Esto tiene que tener un final y obviamente que yo soy optimista. Yo entiendo que esto va a cambiar pero nos tenemos que involucrar todos”, concluyó.