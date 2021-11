Un profesor modificó La Biblia con contenidos sexuales y generó un escándalo en Santiago del Estero

Un escándalo de magnitud enfrenta a docentes del Instituto de Formación Docente (IFD) con miembros de las comunidades católica y evangélica de la ciudad santiagueña de Monte Quemado, incluidos un pastor y un cura párroco.

La chispa que encendió la polémica fue cierto contenido de lo que se presentó este lunes 8 de noviembre como "una jornada sobre violencia de género", en la que se presentaron relatos como "dos chistes vulgares santiagueños" en los que los apóstoles, "preocupados por la muerte segura de su Maestro" y ver que "Jesús era virgen", deciden "que el mejor regalo de despedida era conocer el verdadero rostro de Dios", en obvia alusión al acto sexual.

Asi es que convocan a María Magdalena, quien "desde que conoció a Jesús había estado enamorada de él", por lo que ella aceptó, se desnudó y ofreció al Mesías para ser poseída. El relato cierra con el espanto del Salvador y un "milagro" al borrar la "gran herida" de entre sus piernas.

Consideradas "expresiones fuera de lugar", la presentación recibió el fuerte rechazo de los líderes religiosos locales pastores José Brizuela, Lucio Camus y el presbítero José María Lamas, cura párroco del templo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, junto a otros miembros de la comunidad local como Cecilia Farías, directora del Centro Educativo Integral Sor Ángela de la Cruz, entre muchos más que firmaron una nota en contra de los "profesores a cargo, como el docente Emmanuel Llanos, vicerrector Luis Sayago, profesor SergioMansilla y Cristian Paz" y que hicieron llegar a la directora del IFD, profesora Juana Liliana Córdoba, "con el propósito de repudiar lo sucedido dentro de la institución educativa".

Los acusan de usar "un material ’no educativo’, sin fundamentos, que no estaba previsto de ninguna manera dentro del ’material elaborado por el Ministerio de Educación de la provincia para el Nivel Superior’”, entre varios aspectos más centrados en la falta de respeto a la comunidad cristiana que se sintió ofendida por dicha presentación.

Al respecto, el profesor Emmanuel Llanos justificó dicho contenido usado en la jornada, defendió su derecho a ejercer su opinión y creencias (sería ateo) y acusó a quienes lo culpan de ofender al cristianismo de no respetar sus puntos de vista.

“El fondo de la cuestión es que aparentemente yo atento contra su creencia al tratar el patriarcado -su ontología-, desde un enfoque psicoanalítico y filosófico zizekiano en una institución pública, gratuita y laica. La verdad no recuerdo en qué momento criticamos de manera despectiva a la religión que ellos practican; tampoco hicimos apología del ateísmo”, afirmó.

“Lo curioso en todo esto, resulta ser que yo tengo que respetar su creencia -que no hay dudas que la respeto, porque entiendo que es una práctica social como el hinduismo y el budismo- y no puedo expresar mi punto de vista por lo que ellxs creen. Pero ellxs no pueden respetar la mía, porque atento contra ellxs; lo cual me induce a pensar, en el peor de los casos, que eso se transformaría en que ellxs ¿estarían atentando contra mi creencia?”, se preguntó el apuntado.

“Lo ilógico de la cuestión es que ahora ellxs pueden venir a decirnos a nosotrxs cuáles son los temas que tenemos que tratar”, continuó el educador.

“Ahora bien. ¿Será posible que nosotrxs podamos decirle a ellxs qué temas tienen que tratar en las actividades que realizan?”, agregó.

En el final de su descargo publicado en redes sociales, Llanos invitó al pastor Brizuela (a nadie más) a “un debate público” para “limar asperezas”.

Por su parte, los firmantes de la nota de repudio a los docentes, plantean: “Por todo lo expuesto solicitamos a Ud. y a quien corresponda: elevar a sus autoridades de Nivel Superior la mencionada nota con las pruebas específicas y la denuncia realizada ante el Juzgado de la ciudad (habría sido desestimada, por no configurar delito), para que se inicie en forma inmediata una suspensión y sumario administrativo a los docentes involucrados”.

Asimismo proponen "incentivar jornadas institucionales de reflexión y prevención para concientizar el verdadero respeto entre pares, principios básicos que están estipulados en la ética docente según el Consejo Federal de Educación de la Nación Argentina”. /El Liberal