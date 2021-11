"¡Parece un espermatozoide!", el look de una famosa en los Martín Fierro que hizo estallar a Yanina Latorre

Después de la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de cable en el mítico estadio Luna Park, en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) analizaron los looks de los famosos en el evento. El programa de televisión abierta que conduce Ángel de Brito, dedicado a la cobertura de la actualidad de la farándula, derrapó cuando llegó la opinión al respecto de Yanina Latorre, una de sus panelistas.

Mientras mostraban un video de fondo con los vestidos y los trajes elegidos por las personalidades que dijeron presente en el histórico escenario porteño, eran puros elogios para algunas figuras de la pantalla chica nacional hasta que llegó el turno de Ángela Lerena, que fue denigrada por parte de la esposa de Diego Latorre.

Cuando ya habían pasado varios famosos en el video y le tocó a la periodista deportiva que estuvo ternada allí por su labor periodística deportiva en la televisión en TNT Sports, aunque no ganó, la "Angelita" la destrozó con una frase denigrante e impresentable: "¡Ella se vistió de ameba! Jajaja. Horrible el vestido. Es que a veces se quieren hacer las modernas y no son modelos... Parece un espermatozoide lila".

Además, sus compañeros en el piso de la señal del Grupo Clarín fueron cómplices, ya que Pía Shaw, Maite Peñoñori, Andrea Taboada, Mariana Brey y Cinthia Fernández se reían mientras "Yani" hablaba. En tanto, De Brito comentó: "No, este, discúlpenme... Este es de los vestidos más feos. No sé si una ameba, pero no la favorecía. Ella dijo que se sentía incómoda porque no estaba acostumbrada a ir a este tipo de fiestas".

Angela Lerena

En tanto, por lo bajo, se escuchaban las opiniones del resto de las panelistas, que acotaron cosas como "esas ondulaciones...", "cortina de spa" y otras cuestiones desagradables./El Destape