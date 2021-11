Niegan abandono a una joven fallecida en el hospital de Tartagal: "El proceso llegó consumado"

Hace unos días InformateSalta se hacía eco de la denuncia realizada por una familia de Tartagal afirmando que una joven mamá de 22 años falleció luego que una operación que necesitaba se demorara, le diagnosticaran COVID-19 y luego perdiera la vida. “Se le reventó el páncreas”, afirmaron.

A raíz de esta situación el gerente del hospital Juan Domingo Perón de la localidad tartagalense, Santiago Payo, habló con el medio VideoTar donde compartió los detalles del cuadro médico por el cual la joven terminó falleciendo.

“Era una señorita de 22 años que había tenido 40 días antes un parto, aparentemente venía con una patología con cálculos en su vesícula, hizo una pancreatitis a punto de partida de una inflamación vesicular abrupta”, indicó primeramente.

A esto señaló la gravedad de su cuadro enumerando que en su primer análisis dio 400 de amilasemia (prueba en la sangre para diagnosticar o vigilar problemas del páncreas) sobre un valor normal de 120. “Imaginen lo abrupto, no hubo tiempo de nada, el proceso llegó muy consumado”, agregó Payo contando que pese a eso se iniciaron los tratamientos para ver la posibilidad de una intervención.

“No se pudo, falleció, fue algo de mucho dolor al ser una persona joven, máxime sabiendo que si hubiera consultado un poco antes hubieran podido hacerse más cosas”, lamentó el doctor tras el deceso de la paciente.

No obstante y tras lo manifestado por la familia de la joven, Payo explicó que la chica no presentaba síntomas o signos de tener una infección. Al ser consultado si tenía antecedente, respondió: “No lo sabemos, no tenemos información, yo hablé con la familia acompañándolos en lo que necesitaban y la verdad es que tampoco habían muchos datos por parte de ellos, de que había sufrido un proceso de cólicos o algo de eso, no encontramos esa información”.