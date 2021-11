La inteligencia del niño viene de la madre: lo confirma la ciencia

Siempre que se ha dicho que las mujeres son más inteligentes que los hombres muchos de ellos protestan. Hoy de nuevo han de protestar porque ahora se afirma que la madre es la portadora de la inteligencia hacia el niño.

No es nueva la teoría de que las madres, no los padres, son las que transfieren sus facultades mentales a los hijos y que los genes de la inteligencia parecen estar concentrados en el cromosoma X. Aunque muchos no están de acuerdo con este postulado, recientemente se han hecho nuevos estudios que confirman la hipótesis de que la inteligencia se hereda de la madre.

El científico estadounidense Robert Lehrke postuló hace años que gran parte del componente intelectual de los individuos está ligado al cromosoma X.

Los varones tienen un cromosoma X heredado de la madre y otro Y heredado del padre mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X. En resumen las mujeres tendrían el doble de posibilidades a la hora de heredar rasgos que se identifican con la inteligencia.

Más recientemente los doctores Horst Hameister y Ulrich Zechner de la Universidad de Ulm (Alemania) al estudiar genes relacionados con daños cerebrales encontraron que muchos de estos genes se hallaban en el cromosoma X. Estos genes están relacionados con la memoria y terminaciones nerviosas en el cerebro.

Según estos investigadores: “Las mujeres tienden a ser mejores en general en las pruebas de cociente intelectual, que en promedio están en alrededor de 100 puntos, mientras que los hombres tienen un promedio de 99 puntos”….. “Además, con más frecuencia los hombres tienen retrasos mentales. Pero cuando usted mira en los cocientes intelectuales de 135 puntos o más, verá más hombres que mujeres”.

En investigaciones de Hameister, Ulrich Zechner, hallaron un grupo de genes en particular dentro del cromosoma X relacionados con el desarrollo de las habilidades cognitivas, argumentando que durante la evolución de la inteligencia humana la selectividad ejercida por la mujer al buscar pareja sexual ha tenido significativa importancia.

Los doctores Horst Hameister y UlrichZechner de la Universidad de Ulm (Alemania), al estudiar genes relacionados con daños cerebrales encontraron que muchos de estos genes se hallaban en el cromosoma X.

Estos genes están relacionados con la memoria y terminaciones nerviosas en el cerebro. Según una discutida teoría las mujeres serían responsables de la inteligencia de los humanos al ir privilegiando a la hora de elegir pareja la inteligencia sobre el aspecto, poniendo así en marcha un mecanismo de selección.

Sin duda la madre ejerce un poderoso efecto sobre el desarrollo de los hijos y no sólo a través de los genes.

El contacto físico con el bebé, con el niño, las caricias, los abrazos de la mamá, están relacionados con un mejor desarrollo en los niños.