Tras los incidentes, aclaran que no está permitida la venta ambulante en Plaza Belgrano

Un grupo de mujeres que colocó mantas e intentaban vender ropa usada en Plaza Belgrano fueron desplazadas por la policía y personal de Espacios Públicos. Tras lo ocurrido, desde el área aclaran que no está permitido este tipo de ventas en el lugar.

En diálogo con InformateSalta, la interventora de la subsecretaría de Espacios Públicos, Susana Pontussi, indicó que ya habían mantenido charlas con ellas en las que se les advirtió que no podían estar ahí.

“Esto ya se viene haciendo, no pueden estar ahí y no pueden vender ahí, también se lo había dicho yo personalmente incluso en algunas charlas que tuve ahí mismo en la plaza explicándole que no podían estar. Es parte de todos los operativos que venimos haciendo de la organización en el uso del espacio público en la ciudad, donde prioritariamente hoy estamos en el área del microcentro”, dijo.

En este sentido, contó que originalmente en lo que fue etapa fuerte de la pandemia estas mujeres solían usar la plaza como punto de entrega de las ventas que hacían por redes sociales, lo que es muy distinto de instalarse con mantas tiradas en el piso.

“Estamos trabajando activamente, en este caso no, con ellas van por otro camino, ellas no podían estar ahí, no tienen ningún tipo de permiso. Con la gente de plaza Italia, Francia y Colón, se viene trabajando en el censo, se han empezado a cruzar datos y se está trabajando desde distintas áreas del Ejecutivo municipal para atender y ver cómo podemos resolver cada uno de los casos”, expresó.