Agustina Álvarez, la mujer más joven que integrará el nuevo Concejo Deliberante

Los nuevos concejales capitalinos están próximos a tomar posesión en el cargo. El bloque Juntos por el Cambio + será el más numeroso con 5 de 21 ediles y dentro de él se encuentra la mujer más joven que tendrá el cuerpo, Agustina Álvarez.

De visita en InformateSalta, la concejal electa hizo un repaso por su vida laboral, detalló que es abogada, escribana y estuvo trabajando a la par de la diputada nacional Virginia Cornejo, por lo que conoce la esencia del trabajo legislativo.

“Si los cargos no los ocupan las personas que son honestas, que tienen ganas de trabajar, que están preparadas, Salta va a seguir siendo igual, nuestro país va a seguir siendo igual, nuestro municipio va a seguir siendo igual. Uno tiene que intentar ser un ejemplo para los ciudadanos, trabajar por ellos. Espero tener una muy buena gestión”, dijo.

En este sentido, consideró que es importante que los jóvenes se involucren en política, no solo ocupando espacios y bancas, sino también concurriendo a votar y estudiando a los candidatos. “Lógicamente tenemos un futuro por delante y está bueno mejorar nuestra provincia, nuestro municipio, nuestro país porque si tomamos buenas decisiones, eso en algún momento se va a ver reflejado en nuestro futuro, así que me parece genial”, expresó.

Asimismo, se refirió a dos polémicos temas que se estuvieron abordando en reiteradas oportunidades por el Concejo actual, las ciclovías de Avenida Belgrano y calle Alvarado y los manteros del centro de la ciudad.

“Había proyectos muy buenos relacionados con la ciclovía que generaban más que nada conectividad, la idea era conectar todo Salta Capital, para que la gente que quiera manejarse en bicicleta pueda hacerlo de forma segura y cómoda, uno de los temas más importantes es la seguridad vial. Yo creo que hay que cambiarlo, entiendo que las cosas que podemos llegar a hacer, no le van a agradar a todo el mundo, no van a ser perfectas pero la idea es que sean lo más imperfectas posibles. Dentro de nuestra agenda es ver cómo podemos mejorar el tema de la ciclovía”, indicó.

En relación a los vendedores ambulantes manifestó que “todo lo que sea ilegal, todo lo que no esté dentro del marco de la normativa no me parece correcto. Ahora, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo con el sector de los manteros. Lo más importa es tratar con dignidad a las personas y creo que es lo que se busca con este recordenamiento”.

Finalmente, habló sobre el polémico video que protagonizó también la concejal electa Soledad Gramajo. “Me pareció pésimo lo que vi, no solo desde el punto de vista de la seguridad, una de las cuestiones más graves fueron los comentarios que se escuchaban. Vemos como esto de servirse de la política se hace evidente en ese video. Lo que tiene que hacer un funcionario público es servirle al pueblo y no servirse de la política. Y aquí se puede ver esto de servirse de la política, de buscar impunidad, de reírse en la cara de la gente. Fue una burla para todos los salteños”.