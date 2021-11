Tras el video, sólo concejales de Juntos por el Cambio + pidieron la renuncia de Gramajo

La concejal electa de la ciudad de Salta, Soledad Gramajo, se vio en las últimas horas envuelta en un escándalo luego que se viralizara un video en el cual se la ve manejando un auto, sobre las piernas de un hombre, en aparente estado de ebriedad, comportamiento que generó repudios e incluso pedidos de renuncia. Sobre el tema hablaron también el gobernador Gustavo Sáenz y la intendenta Bettina Romero.

En la sesión del Concejo Deliberante, en tanto, fueron 4 los concejales que se refirieron a la situación, 2 de ellos integrantes del bloque Juntos por el Cambio +, le solicitaron que de un paso al costado antes que se conforme el nuevo cuerpo. Lo llamativo fue que sobre un total de 14 presentes, ellos fueron los únicos que tocaron el tema.

A su turno, la concejal Candela Correa, consideró que se trató de un accionar irresponsable más aun teniendo en cuenta las alarmantes estadísticas con los siniestros viales en Salta. “Creo que es un comportamiento que no podemos dejar pasar, que el Concejo Deliberante también pueda ver este accionar y esta persona también pueda empezar a moverse con responsabilidad, porque no solamente no está cuidando su vida, sino la vida de los ciudadanos. Creo que es una irresponsabilidad, un egoísmo tremendo y estos errores ya no podemos dejarlos pasar”.

Por su parte, José Gauffin, indicó que le entristeció mucho ver las imágenes y la inconducta que tuvo la edil que conformará el Concejo desde diciembre próximo. “Esto es de una gravedad inconstitucional inusitada porque la integración de una persona que claramente generó una inconducta grave, va a deslegitimar totalmente el accionar del cuerpo. Es algo que no podemos aceptar y desde nuestro bloque de Juntos por el Cambio +, ante su condición de concejal electa, solicitamos que en un acto de grandeza presente la renuncia”.

Seguidamente, María Emilia Orozco, adhirió a las palabras de su par y también al pedido para que Gramajo de un paso al costado. “No podemos hacer caso omiso y es fundamental plantear una postura, pedimos la renuncia inmediata de la concejal electa Gramajo en nombre de los concejales electos del Frente Juntos por el Cambio +. En defensa de la calidad institucional, consideramos que esa sería la decisión más acertada”.

Finalmente, Santiago Alurralde, catalogó el hecho como un mamarracho bochornoso y recordó todo el trabajo que viene realizando el cuerpo en la concientización y prevención en el tránsito. “Coincido en que una figura pública tiene que ser y parecer pero también hacer el mea culpa que esto no solamente sucede cuando es una figura pública, sucede todos los días, todos los fines de semana y cada vez se naturaliza más. Entonces hay que ponerle un punto final”.