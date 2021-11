Detectaron "falsos manteros” que tienen trabajo en blanco y mercadería de dudosa procedencia

Mediante el cruce de datos y los operativos que lleva adelante la Municipalidad de Salta en el reordenamiento del micro y macrocentro, se detectaron trabajadores en blanco haciendo reventa de productos. También hallaron mercadería que no tiene un claro origen de procedencia.

Según señalaron desde el área de Espacios Públicos, se detectaron hasta 15 manteros que tienen trabajos en blanco y otros se dedican a la reventa de productos. Estas personas fueron notificadas y “no deberían estar en las calles”, así como aseguró la interventora del área Susana Pontussi.

La funcionaria señaló ante FM Profesional que los vendedores ambulantes no pueden tomar los espacios públicos y que se está trabajando en el cruce de datos para continuar con el reordenamiento.

“Aún no tenemos fecha de cuándo los vendedores de las plazas Francia, Italia y Colón se van a retirar de esos lugares pero detectamos que hay gente que no debería estar en la calle porque tiene trabajos en blanco o hay casos puntuales en que están acostumbrados a la reventa de mercadería que no tiene claro origen. Estas personas ya fueron notificadas”, dijo Pontussi.

Sobre este punto, en las últimas semanas se llevaron a cabo decomisos y con respecto a este tema la interventora de Espacios Públicos dijo: “muchos de los manteros no van a retirar lo que se les decomisa porque saben que no pueden justificar la procedencia de la mercadería o porque se les va a cobrar una multa por haber estado en un espacio público y no quieren pagarla”.

En tanto, la funcionaria indicó también que el resto del personal municipal está trabajando en que los manteros puedan acceder a programas municipales para entrar al circuito formal. Entre estas opciones, se brindan capacitaciones, microcréditos o se les facilita el régimen simplificado de habilitaciones para que puedan vender en sus domicilios puedan vender, según aseguró Pontussi.

Con respecto al control de los vendedores, explicó que se está trabajando en una identificación de cada uno de los ambulantes donde van a tener su permiso y se los va a poder controlar mediante un código QR.