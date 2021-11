Mañana iniciará la Campaña Provincial de Concientización y Prevención del Cáncer Bucal

El programa de Odontología de la Provincia, iniciará mañana la Campaña Provincial de Concientización y Prevención del Cáncer Bucal, a partir de las 8 horas en el hospital Señor del Milagro y contará con la presencia del ministro de Salud, Juan José Esteban.

Las acciones se realizarán en conmemoración del Día nacional de lucha contra el cáncer bucal que se recuerda el 5 de diciembre y en articulación con la Unidad de Estomatología del nosocomio.

Las actividades continuarán hasta el próximo miércoles, con la atención de consultas preventivas – a libre demanda- sobre la patología, en el horario de 9 a 12, en el camión odontológico, que estará apostado en la playa de estacionamiento del establecimiento.

También se brindará atención en los consultorios del programa de Odontología hospitalario, en el mismo horario.

El cáncer bucal es una enfermedad que puede detectar un odontólogo con un análisis de rutina y que en sus primeros estadios es asintomática, no presenta dolor y por lo general se manifiesta con la aparición de manchas blancas, marrones o negras que no se desprenden al pasar una gasa; lastimaduras que no cicatrizan en dos semanas; lesiones rojas, sangrantes, que pueden o no doler; crecimientos localizados en cualquier parte de la boca; y movilidad o pérdida de un diente sin causa aparente.

También, sensación de adormecimiento, anestesia en algún lugar de la boca; aparición en forma repentina, de un ganglio indoloro en el cuello; desadaptación de prótesis dentales; y alteración de la movilidad de la lengua.

Algunos factores de riesgo son el tabaquismo, alcoholismo, trauma crónico, exposición al sol y el virus del Papiloma Humano (VPH).

Las charlas virtuales de capacitación

Las disertaciones se realizarán a través de la plataforma de Telesalud del Ministerio de Salud de la Nación, serán gratuitas y dirigidas a odontólogos.

Las mismas estarán a cargo de especialistas sobre la patología de Argentina, Venezuela y Chile.

Al respecto, la jefa del programa de Odontología de la Provincia, Silvia García, expresó que “estas capacitaciones son importantes debido a que los odontólogos deben estar constantemente actualizados para el correcto diagnóstico y tratamiento de lesiones precancerosas”.

Los profesionales interesados en participar deben enviar sus datos personales al correo electrónico [email protected] También desde la página de Facebook Programa Odontología Salta brindarán información actualizada sobre las disertaciones.

Programación