Para Madile, los concejales se apresuraron en opinar sobre el escándalo Gramajo

En medio de la expectativa sobre si la edil electa Soledad Gramajo asumirá o no la banca el próximo viernes 3 de diciembre tras protagonizar un polémica video, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la crítica actitud de sus pares "fue apresurada" y pidió que se le otorgue la oportunidad de la legítima defensa.

Madile, quien encabeza la misma lista que integró Gramajo, sostuvo que la decisión de asumir o no es netamente de la ex jueza de Faltas y agregó que “tiene entendido que no renunciará”. “Bueno según tengo entendido ella va a asumir, no tenemos nosotros la posibilidad de exigir o no exigir, es una decisión personal, hasta lo que sé, ella va a asumir”, sostuvo.

No obstante, adelantó que frente a las presentaciones y todo lo que va a ocurrir a posterior se convocará a la comisión de Disciplina y Juicio Político. “Mucho se está escuchando de las opiniones de los concejales y a mi me parece en cierta forma apresurado porque primero tiene que darse un proceso en donde los concejales vamos a poder formar nuestra opinión en base a escuchar la legítima defensa de ella”, expresó.

“Hay que escuchar los informes del Tribunal de Faltas para poder elaborar una opinión y en base a eso poder dictaminar”

También opinó sobre el potencial reemplazo de Gramajo ante una posible dimisión, sin una posición tomada al respecto. “Eso no lo determinamos nosotros, lo dictamina el Tribunal Electoral, nosotros tenemos la obligación de comunicarlo al tribunal electoral y es quien nos dice que debe suplantar al concejal que se va en este caso”, afirmó.

Presupuesto y elección de autoridades

Sobre el trinomio de autoridades, dijo que hasta el momento no fue determinado. “Por ahora venimos hablando con todos los concejales, yo quiero ser respetuoso de eso, obviamente que yo me postulo para poder continuar ejerciendo la presidencia del Concejo Deliberante pero hay que ser respetuosos”.

En relación al Presupuesto, indicó que el proyecto tomaría estado parlamentario el día de mañana. “Va a tomar estado parlamentario y a partir de allí se va a desarrollar una sesión donde la secretaria de Hacienda va a venir a explicar el Presupuesto y obviamente lo trabajaremos en las comisiones indicadas”, finalizó.