Ahora proponen que la concejal del escándalo haga acciones comunitarias

Pasan las jornadas y el escándalo desatado con la concejal electa Soledad Gramajo, edil de la Capital salteña, sigue vigente con todas las repercusiones que tuvo el video que se difundió, en el cual se la ve manejando en presunto estado de ebriedad y sobre las piernas de un hombre.

Dicho escándalo que ha repercutido a nivel nacional, con opiniones de todo tipo y hasta manifestaciones por parte del gobernador Gustavo Sáenz o la intendenta Bettina Romero sigue dando que hablar, ahora con “opciones” que se proponen para aplicarle a Gramajo, quien aseguró que no piensa dimitir a su banca.

Quien habló ahora fue otra de las ediles electas, Carolina Am, quien no opinó sobre si su par debe alejarse o no del Concejo, pero sí consideró que el resarcimiento de su par debe ser con la sociedad, según reproduce el medio FM Profesional.

Am propuso que Gramajo realice una “acción comunitaria”, la cual pueda resarcir a la sociedad lo que ésta última realizó en el video que se viralizó por todos los medios y redes, hecho que calificó como lamentable. Un ejemplo sería que asista a reuniones de familiares de víctimas de siniestros viales.

Así mismo recalcó que, ya sea que Gramajo renuncie o sea sometida a un juicio político, esto no sería la respuesta al daño social que causó, sin importar la fecha en la cual se filmó el video en cuestión, enfatizando en el mensaje que dio a la gente.

Cabe recordar que, recientemente, el periodista Jorge Lanata habló de Gramajo en su programa de televisión donde la eligió para su segmento llamado “el bol… de la semana”. “Le faltó decir que no me acuerdo porque vivo en pedo. Para colmo se supo que en el auto viajaba un menor, lo único que faltaba era que el auto sea choreado y en el baúl llevaran un tipo secuestrado. Una cosa increíble”, manifestó.