Escándalo sin fin: en el plantel de PSG temen ahora que Wanda revele las infidelidades de otros jugadores

Wanda Nara y Mauro Icardi apostaron a la reconciliación y dieron su versión de los hechos en una entrevista exclusiva con Susana Giménez. La China Suárez hizo lo propio en un mano a mano con Alejandro Fantino. Sin embargo, las réplicas del Wandagate no habrían llegado a su fin: la empresaria podría contar las infidelidades de otros jugadores.

En el aire de Los ángeles de la mañana (eltrece), hablaban de la ausencia de Icardi en los festejos de Lionel Messi luego de que la Pulga ganara su séptimo Balón de Oro, cuando Mauricio D’Alessandro culpó a la empresaria. “Maradona dijo ‘si yo no me hubiese drogado qué jugador hubiese sido’. Y qué jugador hubiese sido Icardi si no la hubiese tenido a Wanda Nara”, lanzó.

La declaración generó polémica entre las angelitas, que lo tildaron de machista. Yanina Latorre remarcó que las mujeres de los jugadores influyen mucho en su vida y su carrera profesional, y destacó que tanto Antonela Roccuzzo (esposa de Lionel Messi) como Jorgelina Cardoso (mujer de Ángel di María) son “impecables” porque empujan y acompañan a sus maridos.

Punzante, Ángel de Brito le consultó si no había sido Roccuzzo quien los había “limpiado” del festejo y la angelita aseguró: “El problema acá es Icardi”.

“Aunque no te lo puedo asegurar, cuando Wanda lo descubre a Icardi y empieza a hablar, los jugadores tienen pánico de que él hable o algo y que Wanda mande al frente a todos”, reveló, en referencia a los compañeros del argentino en el París Saint Germain.

Tanto la angelita como el conductor coincidieron en que los jugadores alardean de sus historias en el vestuario y que sus compañeros terminan filtrando esa información. “Icardi fue al vestuario, como hacen todos, y contó. Muchas cosas que se supieron, las dijo él y las desparramaron los compañeros y sus mujeres”, aseguró el periodista.

Sin embargo, Latorre hizo una salvedad: “Todos cuentan ahí, pero las mujeres de los jugadores en actividad no te abren la boca. Saben que no tiene que hablar. Y ahí hay miedo de que Wanda cuente cosas”. /TN