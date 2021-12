Secuestro extorsivo: "Ya que se salvó la vida, que venga y me arregla la casa"

El día martes alrededor de las 20 horas, Camila, de 70 años fue testigo del tramo final de lo que fue el secuestro extorsivo del empresario salteño, contador Giménez, cuando el vehículo en el que lo trasladaban, perseguido por la policía, se incrustó en una de las paredes de su vivienda en B° Ampliación Parque La Vega.

La mujer se mostró preocupada por los daños y la inseguridad que esto acarrea para su vida diaria. "Estaba adentro, veía una luz fuerte y uno golpes en el piso, parece como que nadie manejaba la camioneta o el auto, sentí un golpe en mi pared, cuando estaba adentro vi que el auto se metió un poco para adentro de mi vivienda, salgo y estaba un señor alto, blanco, pelito blanco y me dijo ¡me secuestraron!".

La mujer recuerda que el hombre, parado al lado del rodado en el que se había accidentado, le dijo "vieron a la policía y se fueron, cuando yo salí estaba el señor solo, estaba asustado".

Posterior a eso cita que llegaron efectivos de la Brigada de Investigaciones, que se lo llevaron finalmente.

"La suerte de él que han chocado con mi pared. No sé si él salió de adelante o detrás del auto" remarcó.

La mujer contó ante El Tribuno que al empresario le pidió que no la abandone, porque no está en condiciones de afrontar la reparación de la pared. "Ya que él se salvó la vida, que venga y me arregle mi casa. A mí me han entrado a robar, me sacaron todo. No puedo salir. Tengo miedo, igual me van a hacer sonar y me van a sacar lo que puedan, acá no hay seguridad para nadie".

Por último Camila insistió "Gracias a mí, por mi pared se salvo. Así que venga y que arregle mi pared. Miren si se lo llevaban los hombres esos, lo iban quemar, matar, pobrecito".