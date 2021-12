Cande Correa, desalojada del Concejo: le sacaron sus cosas y cambiaron la cerradura

En medio del recambio de la conformación del Concejo Deliberante de Salta Capital, la ahora ex edil Candela Correa protagonizó un episodio de llanto, luego que denunciara que no esperaron a que hoy fuera a vaciar su despacho y que incluso le cambiaron la cerradura.

“No pueden esperar un día que pueda sacar mis cosas que te cambian la cerradura, ¡es una locura!”, denunció Correa ante InformateSalta en medio de lágrimas y con voz quebrada, no sin antes apuntar a un ensañamiento que siente en su contra.

“Me dijeron que fueron órdenes, que cambiaron las cerraduras, mis cosas no las tocaron pero yo creo que a ningún concejal le hacen lo que me estuvieron haciendo a mi en estos años, más en el último día, de no esperar un día de sacar mis cosas, las bolsas de donaciones que me deja la gente”, enfatizó la edil mandato cumplido.

Si bien no le habrían sacado nada, subrayó que este episodio que denunció fue algo invasivo, sin dejar de apuntar a los nuevos concejales: “Asumen hoy, no van a ponerse a laburar, ¿por qué no esperar un día más, cuál es el apuro? Están sentados sin hacer nada como la mayoría, no sé cuál es el apuro de que saque mis cosas”.

Correa comentó que ella tenía pensado ir hoy al mediodía a retirar sus pertenencias, pero que le avisaron que con el recambio de legisladores, estaban cambiando de cerraduras en el despacho que ocupó hasta este jueves. Si bien no le faltó nada, lamentó el episodio: “No sé el porqué del apuro, si hoy no van a hacer ningún proyecto”, repitió.