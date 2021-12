Nuevas autoridades en el Concejo: Madile renueva y se suman Gauffin y Benavides

La mirada política se posa este lunes en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta donde se procederá a la conformación del nuevo cuerpo de ediles para los próximos dos años de sesiones, con la atención no solo por el caso Gramajo sino también en las autoridades.

Sobre este tema InformateSalta dialogó con el concejal de Juntos por el Cambio, José Gauffin, quien anticipó la posibilidad de que asuma la vicepresidencia primera del cuerpo. “Darío Madile seguiría presidiendo, el vicepresidente segundo sería yo y Paula Benavides” la vicepresidenta primera, vaticinó el edil rescatando la conducción del cuerpo quedaría en tres repitentes en sus bancas.

Así mismo dijo que la jornada la palpita con mucha alegría. “Uno viene con mucha esperanza, renovado en sus fuerzas y ganas, creemos que haremos un mandato potenciado por el espaldarazo que nos dio el ciudadanos”, planteó cómo será su labor.

“Cuando juramos no somos el concejal de un sector, somos de la ciudad y debemos velar por los barrios y los vecinos”

No obstante, Gauffin espera que el foco de atención puesto en la edil Soledad Gramajo y la polémica en torno a ella por su video conduciendo en aparente estado de ebriedad, no empañe la fecha. “Hoy no hay que soslayar el tema, hoy no quisiera tratar el tema, hoy es un día de fiesta y debe ser para renovar el compromiso con los salteños, en la sesión inicial hay una rutina”, reflexionó.

Por último, espera que la próxima semana ingreses el proyecto de presupuesto municipal 2022. “Esperaba que llegara hace un mes, no es bueno que se trate con un Concejo que recién comienza, pero ingresaría el próximo lunes”, dijo para concluir.