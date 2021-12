Gimnasia y Tiro vs Chaco For Ever: Comienza la cuenta regresiva para la finalísima

Este domingo, a partir de las 18 horas, tendrá lugar la final del Torneo Federal A en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione de Mitre, en Santiago del Estero. El equipo salteño Gimnasia y Tiro se enfrentará a Chaco For Ever por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Los albos vienen de vencer a Central Norte en el clásico salteño, por dos tantos contra uno. En tanto que Chaco For Ever derrotó a Racing de Córdoba por penales.

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue por la fecha 19 de la Zona B del Federal A, en aquella oportunidad, Gimnasia logró la victoria por la mínima diferencia.

En cuanto al historial entre estos dos equipos, se han enfrentado 4 veces. Los chaqueños ganaron en la mitad de los encuentros, mientras que el club salteño pudo ganar sólo una vez, existiendo también un empate entre ambos en el historial.

Gimnasia y Tiro de Salta vs Chaco For Ever: Domingo 5 de diciembre a las 18:00 horas por la final del Reducido del Federal A.

Será transmitido en vivo y en directo por DeporTV gratis para toda la Argentina.

Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela