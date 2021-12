La Asociación de Jubilados renueva sus autoridades: “Hace 25 años está la misma gente"

Las elecciones serán este sábado 11 de diciembre, de 09:00 a 18:00 horas. Hace 25 años no se renuevan autoridades. InformateSalta dialogó con la doctora Amalia Inés Somoza, quien presentó una lista con el objetivo de recuperar el organismo.

“Hace 25 años está la misma gente, creen que es un patrimonio de su familia y no es así, esto es un patrimonio de los jubilados provinciales. Queremos poner orden y entregarles a los jubilados lo que ellos se merecen. Voy a cumplir 79 años, quiero entregarles a los jubilados lo que pertenecen”, manifestó.

Somoza señaló que la campaña fue muy dura porque “las autoridades actuales no nos proveen de los padrones con domicilio, no quieren dar la información, fue un trabajo a pulmón. En el 2019 me dieron un padrón sin domicilio, así que hace dos años que, con la ayuda de unas chicas, estamos completando los domicilios de los afiliados en base a los padrones de la provincia”.

De acuerdo a lo que expresó la mujer, en el interior no estarían funcionando las delegaciones: “Acá está todo paralizado, ninguna cede del interior está trabajando como corresponde. Esta asociación debe proveer el coseguro, crear talleres recreativos, baile, educación física, todo lo que los jubilados necesiten espiritual y físicamente, aparte de la salud. Yo pretendo crear consultorios médicos en donde vamos a poner chicos con delivery para acercar las recetas a los jubilados y los hogares de ancianos”.

Somoza fue directora de escuela e intendenta en Las Lajitas. “Me recorrí las 14 delegaciones del interior. Queremos tener masajistas, quinesiólogos y poder hacer visitas en las casas de los afiliados que no puedan ir a los consultorios. Queremos comprar un colectivo con asientos reclinables para poder llevar a los abuelos a pasear”.