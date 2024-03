Vecinos viven un calvario por la inseguridad y prostitución frente al Hogar Escuela

En las últimas horas se empezó a viralizar lo ocurrido en la zona del Hogar Escuela con el tema de la prostitución, venta de drogas y la inseguridad a toda hora del día lo que provocó malestar en los vecinos que aseguran no obtener respuestas concretas por parte de las autoridades provinciales.

InformateSalta dialogó con Analía Marengo, vecina del barrio que contó su malestar y cansancio sobre esta situación; “Pasa de todo en esta zona, estamos súper desprotegidos por la Policía, hay poca vigilancia, pero estamos en tractivas con el jefe de la regional y tratamos que haya un más recorrido por la noche”.

Por otro lado, detalló como es el día a día en la zona y el calvario en el que viven; “la prostitución es desde las 14 en adelante, pero hora pico es desde las 20 para arriba y hay noches que son terroríficas, nosotros los vecinos llamamos a la Comisaría, pero además llamamos al 911 pero hay muy poca respuesta y no tenemos otro recurso que sacar fotos y llevar a la Fiscalía para que alguien que nos lleve el apunte”.

“Los 7 días de la semana sucede, pero los jueves, viernes y sábados, es muchísimo peor, parece que todo estuviese organizado pero la Policía no se da cuenta o no se quieren dar cuenta, esto va aún más allá, esto es una decisión política, porque esta zona justo no se puso luz led, presentamos notas, pero a nadie le preocupa nada esta zona no le pertenece a nadie”.

Además, contó sorprendida que están solamente a 8 cuadras de la Plaza 9 de Julio y nadie hace nada: “Estamos en pleno centro, a 8 cuadras de la plaza, una zona donde está el Hogar Escuela, la Escuela Técnica, hay una cantidad de tráfico terrible en auto y de a pie, pero lo dejan ahí, están las prostitutas y los travestis y los chicos jugando al vóley al frente”.

Por ultimo solicito ayuda porque es insostenible para los vecinos vivir en esta situación: “Nos desespera porque no es solo la prostitución, sino que eso acarrea los cuidadores, la venta de drogas, robos, tenemos de todo en el barrio entonces nos tenemos que estar cuidando muchísimo, hay vecinas que no quieren salir solas a la calle porque pasan autos acosándolas”.