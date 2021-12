El empresario secuestrado reconstruyó la pared contra la que estrellaron su camioneta

El secuestro extorsivo a un empresario salteño la semana pasada, dejó una segunda historia para contar, la de Camila Villada, una mujer de barrio Ampliación Parque La Vega que durante la persecución entre los secuestradores y la policía sintió un fuerte golpe en la puerta de su casa y al salir, se dio con que habían estrellado la camioneta contra una de las paredes.

En aquel momento, los delincuentes dejaron al hombre dentro del vehículo y escaparon a pie, siendo atrapados pocos minutos después. El empresario, muy asustado, le contó a Camila lo que había sucedido y que estaba secuestrado.

La damnificada, quien reside en una precaria vivienda, relató un día después a los medios lo ocurrido y se mostró preocupada por la caída de la pared, principalmente porque se trata de una zona insegura y malvivientes habían ingresado en una oportunidad a robarle.

Hoy la buena noticia es que el empresario, un poco más tranquilo, mandó a uno de sus empleados para reconstruir la pared que había quedado desecha por el piso. Lo hicieron con bloques de cemento, tal como era originalmente.

Ahora, la mujer apela a la solidaridad del hombre, en el entendimiento que posee mucho dinero, para que colabore con ella con la construcción de otra parte de su pared. “Estamos esperando que se ablande el corazón y me haga el resto de la pared. Que agradezca a Dios que está vivo y estoy esperando para si me puede ayudar a hacer la parecita que me falta”, dijo a Somos Salta.