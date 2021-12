Fabiola Yáñez embarazada: el peculiar adorno en el árbol de Navidad

Tal como acostumbra la tradición, Fabiola Yáñez armó el arbolito navideño el día de la Inmaculada Concepción de María. La primera dama compartió mediante un video de Instagram la decoración navideña y el tierno adorno que le sumó.

Desde la quinta presidencial de Olivos, la esposa del presidente Alberto Fernández, agregó unos escarpines blancos colgando de su árbol en referencia a la dulce espera que se encuentra transitando. La decoración era borlas azules metalizadas y guirnaldas plateados.

"Todo listo para una Navidad muy especial", escribió Yánez acompañado de un emoji de bebe y otro de arbolito navideño en la leyenda que acompañó al video. Mientras se veía a Fabiola muy contenta sonaba la canción típica "We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year". La publicación se llenó inmediatamente de mensajes deseándole buenos augurios con su embarazo.

El embarazo de Fabiola Yáñez se confirmó oficialmente el 23 de septiembre de este año tras una serie de rumores que se habían generado por una foto que compartió la primera dama en un acto en la que con sus manos se tocaba la panza.

La foto de Fabiola Yañéz que generó revuelo



Se espera que el primer hijo de la pareja presidencial nazca a mediados de abril del 2022. En el saludo del día de la madre de Alberto Fernández, confirmó que esperan un varón. "Nos hace muy felices decirles que nos amamos, que amamos a nuestro pequeño bebé, que amamos formar una familia en nuestra querida Argentina", expresó el jefe de Estado.

Luego de la confirmación del embarazo de Fabiola Yánez y mediante un comunicado oficial se especificó que los profesionales de salud de la casa de gobierno serán los encargados de brindar información pública respecto al estado de salud de la primera dama. /Gente