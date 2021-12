Chagra Dib defendió el pase sanitario: "Esta es la pandemia de los no vacunados”

El gobierno nacional tomó la decisión de implementar, a partir del 1° de enero, un pase sanitario obligatorio para toda persona mayor de 13 años, para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico.

Meses atrás, el ex ministro de Salud de Salta, Gabriel Chagra Dib, había propuesto una iniciativa similar que pretendía que sea obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para ir a shoppings, bares y hacer deporte, razón por la cual defendió el pase sanitario.

“Debemos dejar la tibieza. Hace 6 meses dije que era necesario un pase sanitario para lugares cerrados y eventos deportivos y fui criticado, aunque hoy están dándome la razón porque hay nuevas variantes, nuevas cepas y seguramente van a seguir habiendo. Estamos observando claramente que esta es la pandemia de los no vacunados, porque la mayor parte de la gente que está sufriendo las consecuencias de tener que internarse o ir a parar a una terapia intensiva, es la gente que no se ha vacunado en su mayoría”, dijo.

En este sentido, aseguró que la efectividad de la vacuna quedó demostrada y quienes se han inoculado se han contagiado menos o contrajeron la enfermedad de una forma más leve. “Debemos comprometernos a que los calendarios se cumplan de la manera adecuada. El Estado tiene que seguir apuntalando para que la vacunación sea masiva. Es el momento de las exigencias para que no ocurra lo que está ocurriendo en otros países”, expresó.

Finalmente, puso énfasis en la obligatoriedad, pero también en el control del uso del Pase Sanitario, a través de inspecciones sanitarias o municipales para que se cumplan estos protocolos. “No tiene sentido exigir algo si no se puede controlar. De esa forma también estamos cuidando a los comercios para que el día de mañana no se vean obligados a cerrar, por la gran cantidad de contagios”, manifestó.