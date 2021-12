Violencia Obstétrica: Oranenses marcharán pidiendo justicia

Ayer conocíamos el caso de Micaela, una joven mamá que según relató, vivió horas de terror en el hospital San Vicente de Paul. No le hicieron la cesárea que ya estaba indicada y producto de todo lo que ella sufrió, su beba "Luz" nació con vida pero murió a las pocas horas.

Damaris Huaranca y su marido son los organizadores de la marcha que se realizará hoy viernes a las 19:00 horas desde plaza San Martín de la Ciudad de Orán. Con esta marcha buscan expresarse y reclamar en contra de la violencia obstétrica, de la que son víctimas las mujeres que van a tener familia en el hospital San Vicente de Paul.

“Esto lo iniciamos con mi marido. Mis dos hijos nacieron en el hospital. Gracias a Dios no me pasó lo que les tocó vivir a las demás mamis pero tuve la desgracia de sufrir muchísimo maltrato” dijo por Radio A Orán.

La mujer relató que estuvo una semana internada en el hospital luego de haberse caído de las escaleras. Esa semana la marcó. “Vi mucha violencia de parte de los médicos y enfermeros. Me decían un montón de cosas”

En la oportunidad, recordó que 40 minutos después de su operación, estando aún bajo los efectos de la anestesia, entró una enfermera “enojadísima” para decirle que se levantara y caminara. “Cuando me puse de pie con ayuda de mi marido, prácticamente me desvanecí pero llegó una doctora y me dijo que no estaba lista para levantarme”.

Contó que también vio como una enfermera maltrató a una paciente hipoacúsica. “Tenía una compañera de sala que era hipoacúsica. Cada vez que le pedía algo, la enfermera se molestaba. Durante esa semana no dormía porque me daba terror dejarla sola, tenía miedo de que le pasara algo por eso nos turnábamos con mi compañera para ayudarla”.

Añadió que en una oportunidad, y con la intención de poder descasar un poco, le pidió a la enfermera si le podía poner un botón a su compañera hipoacúsica para que se pudiera comunicar, a lo que le contestó: “¿vos pensás que estás en un hotel? ¡Estás en un hospital mamita”.

Por último Damaris dijo “Estos bebitos no tuvieron voz pero tienen mamás, papás, tíos que hablarán por ellos”.