Para Virginia Cornejo, el proyecto del presupuesto nacional es “letra muerta”

Así lo expresó la diputada Cornejo tras la maratónica sesión en la que finalmente fracasó el proyecto del Presupuesto 2022 que presentó el Gobierno Nacional, con 132 votos en contra.

“Era un fracaso anunciado porque se buscó sancionar un presupuesto que no estaba relacionado con la situación del país, que tenía superpoderes presupuestarios, superpoderes para el aumento de impuestos”, dijo a InformateSalta.

De acuerdo a lo que señaló la legisladora, el proyecto no indicaba las fuentes de financiación para obras, “se habla de grandes cantidades de obras pero si no tengo con qué financiarlas le estamos metiendo a la gente sobre obras que va a recibir y después no se hacen”.

Cornejo insistió en que la oposición busca debatir para encaminar al país hacia el lugar que corresponde. “Necesitamos un debate sólido, necesitamos que se entienda que hoy la Cámara está Representada por los votos de la gente que dijo basta a lo que venía sucediendo”, dijo.

Entre los aspectos fundamentales para modificar la propuesta del gobierno Nacional, Cornejo sostuvo que es necesario sacar los superpoderes, “sacar las facultades anti constitucionales de poder aumentar impuestos sin discreción, poner las fuentes de financiamiento para poder llevar adelante las obras que hacen falta para el país”.

Finalmente, la legisladora consideró que “ésto no es una tragedia para el país, el Ejecutivo tiene varias salidas como presentarnos un nuevo proyecto donde estipule las negociaciones que va a llevar adelante con el FMI y tratarlo de forma conjunta, sino este presupuesto sigue siendo letra muerta, prórroga por decreto hasta tanto tengan el nuevo acuerdo con el Fondo”.