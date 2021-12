Morales: “Nuestro objetivo es tener un Presidente de la Nación de la UCR”

El flamante presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló tras ser elegido por unanimidad por el Comité Nacional. Adelantó que el objetivo será que el próximo Presidente sea del partido.

“El resultado de la UCR en la última elección nos ha permitido lograr una relación simétrica hacia adentro de Juntos por el Cambio. Las cosas cambiaron y van a cambiar aún más. Demostramos en este plenario con diálogo y consenso que estamos preparados para fomentar la unidad de todos los argentinos. Y nuestro objetivo también será que sea con un Presidente de la Nación de la UCR”, dijo.

¡Vamos a unir a la República Argentina!



Agradezco al querido partido Radical por la confianza que depositó en mí una vez más. pic.twitter.com/y5dIOTZrkH — Gerardo Morales (@GerardoMorales) December 17, 2021

Además, criticó con dureza la actual gestión de Alberto Fernández. "Estamos frente a uno de los gobiernos más ineficaces de la historia argentina. Por eso Juntos por el Cambio tiene que ofrecerles un plan de gobierno a los argentinos para 2023. Estoy convencido de que debemos construir un plan de gobierno productivo y desarrollista, que se piense desde cada pueblo de la Argentina y no que esté pensado desde las 10 manzanas de la city porteña. Sino desde la periferia hacia el centro”, expresó.

En este sentido, consideró que la dirigencia política no puede alejarse ni un segundo de la agenda de derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. “El gobierno debe de dejar de echarle la culpa a la oposición, reflexionar y mirar para adentro. El Presidente venía en 2019 con el compromiso del diálogo, no lo ha hecho y no lo hace”, manifestó.

Morales disparó también contra las organizaciones sociales, las acusó de someter y obligar a gente a marchar a cambio de dádivas. “El debate sobre los planes sociales y su transformación en puestos de trabajo es una política que el radicalismo debe diseñar y trasladarlo al interior de Juntos por el Cambio. Para nosotros la libertad en la Argentina es estudiar sin condicionamiento ni bajadas de líneas. Libertad es trabajar fortaleciendo la calidad educativa y la escuela pública”, afirmó.