El dolor de Soledad Gramajo: “Hasta me da vergüenza escribir mi nombre”

Soledad Gramajo, la edil capitalina que quedó en el ojo de la tormenta luego que se conociera un video en que la manejaba sobre las piernas de un hombre en aparente estado de ebriedad, rompió el silencio luego que desde la Comisión de Disciplina y Juicio Político se decidiera no aplicar ninguna sanción en su contra.

La concejal, en diálogo con AM 840, empezó su relato con un pedido de disculpas a la sociedad y relatando el dolor que le causó toda la situación a su persona y su círculo íntimo, razón por la cual esperó recién hasta ahora para referirse al tema. “El otro día hasta me dio vergüenza escribir mi nombre, y lo estaba asesorando a un señor. Esto duele como ser humano, como persona, como mamá sobre todo”, dijo.

Pese a su falta, indicó que no hay ningún tipo de sanción que se encuadre dentro de la normativa legal porque al momento de la filmación aún no era una funcionara pública. “Me estuvieron amenazando, sacaron videos que más hablaban de mi vida privada, realmente doloroso, extremo daño a mi persona. Es una falta que debería estar en un papel que avale eso, de todas maneras yo a la condena social la tengo, y la condena familiar la tengo y la condena acá dentro del recinto. Siento algún tipo de bullying”, expresó.

En este sentido, insistió con que fue elegida legítimamente, quizás por un grupo minoritario pero responde a toda las sociedad. “Soy consciente, responsable de lo que hice y que voy a hacer acá. Soy una persona alegre y no me van a quitar mi identidad, porque aunque me saquen el carnet de conducir, lo entregué aunque sé que no es constitucional y me pongo a disposición. Que lamentable que me conocieron por un video, yo los invito a que nos conozcamos de otra manera”, manifestó.