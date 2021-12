Para “Oveja” Álvarez, no había argumentos para echar a Gramajo del Concejo

Luego que se decidiera no hacer lugar al pedido de destitución de la edil y ex jueza de Faltas, Soledad Gramajo, quien fue filmada mientras conducía un auto sentada encima de otra persona, César “Oveja” Álvarez, dirigente peronista y expresidente del Concejo Deliberante, en diálogo con InformateSalta, le mermó el tono al incidente.

En medio de la polémica que causó el hecho, Álvarez apuntó contra los concejales que se "apresuraron" en hacer un juicio de valor sobre la situación. “Yo he visto un carácter, sobre todo de los nuevos concejales, bastante ligero en presuponer cosas, hay que tener más templaza, porque de última la gente es la que elige al final de todo esto”, dijo.

Para fundamentar sus dichos, recordó que a lo largo de las últimas tres décadas, se presentaron características de distintas índoles. “En una de los Concejos anteriores apareció un muchacho medio desnudo haciendo muestra de su virilidad, y no pasó a mayores y anteriormente existieron algunos que fueron señalados tomando la plata del vecino”.

Sobre el caso en particular, aclaró que no advierte la contravención. “No sé cual es la contravención, nadie hizo un acta, no sé en que tiempo y que espacio se realizó, y como se dio antes de que ella fuera concejal yo pienso que es suficiente para absolverla, además ella se disculpó, ya es un acto humano muy interesante y debería ser considerado”, sostuvo.

Por último, envió un fuerte mensaje a los ediles. “Les diría que no se pongan en dueños de la ética y en esta época de Navidad que nadie tire la primera piedra”, concluyó.