César “Oveja” Álvarez: “El Municipio no va a delegar facultades de tránsito a la Policía Vial”

Las versiones son contradictorias. Ayer, el Coordinador Jurídico y Legal del municipio, Daniel Nallar, expresó en InformateSalta que la fiscalización y sanción por infracciones de tránsito pasarán a la órbita de Seguridad Vial de la Policía de Salta, en el marco de la protesta del personal de la Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. Hoy, el Coordinador de proyectos estratégicos del municipio lo contradijo.

“En ningún momento ni el gobernador ni la intendenta manifestaron que quieren delegar facultades de control de tránsito a la Policía Vial. Puede ser una cuestión temporal por el tema del paro”, dijo en FM Pacífico César “Oveja” Álvarez. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo municipal quedó plasmada en un memorándum firmado por el subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra.

El reclamo de los empleados de las oficinas de Movilidad Ciudadana, ex Tránsito, se agudizó en los últimos días, ayer uno operario amenazó con arrojarse desde una antena, atentando contra su propia vida.

“Recibimos un petitorio de los agentes con distintos puntos y nos reunimos para darles respuestas”, indicó Nallar informando que les aprovisionaron de elementos de trabajo, por ejemplo, cubriendo algunas faltantes y en disposiciones para otras soluciones. Sin embargo “cuando terminó la reunión, sorprendentemente nos manifestaron que si ellos no tenían la potestad de hacer multas en la vía pública, nada de lo que le dábamos les servía” y que no iban a levantar su reclamo.

La medida causó más indignación en el área municipal de tránsito, sin embargo no hay un panorama claro al respecto ya que hoy, el Coordinador de proyectos estratégicos César “Oveja” Álvarez, dijo que “Son facultades propias e inherentes del tránsito, hay que pacificar y esperar la negociación”. Agregó que la preocupación más importante de tránsito “es si desaparecía o no, es algo que no está en la cabeza de ninguno de los funcionarios y mucho menos de la intendenta”.





Poco diálogo con Concejales

El conflicto también involucró al Concejo Deliberante, ya que los ediles vienen reclamando la falta de diálogo con el Ejecutivo Municipal. Sin embargo, Álvarez dijo que es una postura política tomada por los ediles.

“Yo hablo permanentemente con el presidente y el vicepresidente, con los concejales hay una relación muy buena. Estamos elevando los informes que ellos requieren. El Concejo Deliberante gobierna en el municipio de Salta tanto como el Ejecutivo, por lo que para nosotros es muy importante”, manifestó.

El funcionario indicó que hay informes que requieren más tiempo que otros, hay otros que se pueden dar inmediatamente. “Hay todo un sistema diseñado para esto. Los concejales son políticos, ayer hablé con los ediles por el tema de modificar las unidades tributarias en las multas”, concluyó.