Femicidio Beatriz: “Deduje que era una mujer por una sandalia que tenía puesta”

Mientras la justicia investiga el crimen que acabó con la vida de Beatriz Gónzalez, la mujer hallada sin vida en inmediaciones al Dique Campo Alegre, InformateSalta dialogó con David, la persona que encontró el cuerpo y dio aviso al 911. Él realizó el hallazgo por casualidad.

“No sabía nada, me levanté a las 6:30 de la mañana y me puse a hacer dedo”, inició su testimonio el hombre. “Yo estoy yendo al Dique, porque a 100 metros de donde encontraron el cuerpo tengo el puesto de mi mamá. Por eso todos los días estoy yendo al dique a ayudarla con el negocio”.

“Estoy yendo, caminando por la ruta, y antes de llegar al puente veo a una distancia, serán unos 20 metros, una persona que estaba tirada. Me le acerco, pienso que capaz que sea un chico o una chica que está durmiendo o está borracho, me acerco, a unos tres metros, había sangre y todas esas cosas”, continuó detallando.

Hasta ese momento no sabía que se trataba de una mujer, ni mucho menos que se vería envuelto en una investigación judicial. “Deduje que era una mujer por una sandalia que tenía puesta y me di cuenta que estaba muerta. Di la media vuelta, no vi más nada, no quise, llamé al 911. Solamente vi que había una persona ahí tirada con sangre y dije ‘está muerta’. Me aleje y esperé que llegue el 911”.

Sin duda, la casualidad jugó un papel importante en el hallazgo ya que tal como comentó David durante la entrevista, el vehículo que lo levantó cuando hacía dedo en la ruta lo dejó cerca de la entrada del aserradero. Quizás si lo hubiera dejado en otra ubicación el cuerpo aún no hubiese sido encontrado.