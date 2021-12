Por ahora, Esteban descartó restricciones: "Si cerramos algo tendremos una hecatombe social"

En medio de las noticias sobre la llegada repentina de la tercera ola del coronavirus en el país, las alarmas encendidas en Salta y el acecho de la variante Ómicron a nuestra provincia, el ministro de Salud Juan José Esteban habló del panorama epidemiológico haciendo énfasis en reforzar los controles como así descartando alguna restricción.

Esto último fue en la víspera de la reunión del Comité Operativo de Emergencias Provincial de este jueves. “Hoy con el COFESA estamos tratando el tema del autotest y autoaislamiento, con el COE la reunión será informativa y obviamente trataremos algunos temas de consideración”, enfatizó primeramente ante el micrófono de InformateSalta.

A esto y consultado sobre limitaciones a las actividades que se puedan tomar, el ministro planteó que no habrían. “No hablo de restricciones sino de controles; el criterio es que venimos buscando el equilibrio económico y social, si cerramos algo vamos a tener una hecatombe social; ustedes saben la situación económica que viven los comerciantes, pero esto no es una situación económica sino sanitaria y con fuertes controles para que la gente esté vacunada y disminuya la transmisibilidad como la letalidad”, sentenció.

En este punto se refirió en el refuerzo de los controles, no solo en el pedido del pase sanitario, sino también de quienes lleguen a la provincia, ya sea en la terminal, el aeropuerto, en la frontera norte por ejemplo. Para ser más claro habló de las actuaciones en los micros que llegan desde Córdoba con estudiantes, a partir de los egresados que arribaron anoche a Salta con algunos contagiados.

“Tuvimos controles en el aeropuerto de estudiantes que llegaron de Bariloche y anoche con los colectivos que llegaron de Córdoba, seguramente vamos a seguir controlando dentro del Sistema de Epidemiología, hay armados equipos para controlar los colectivos con los hisopados y aislamientos oportunos”, manifestó sobre el caso.

En cuanto a otros preparativos para afrontar la tercera ola de coronavirus que ya comenzó, el ministro contó que vuelve a reforzar el sistema 148 como la app Salta COVID, armando la logística de los hospitales, comprando medicamentos y equipos de protección, como solicitando vacunas para cubrir las faltantes que se llegaron a detectar. “A primera hora estamos enviando vacunas a los centros del interior y del área Capital, hemos pedido a Nación las Astra-Zéneca que estaban faltando, las van a enviar”, concluyó.