Piden más controles a la venta de pirotecnia sonora para Año Nuevo

En Salta, son varios los municipios en los que rigen ordenanzas que prohíben la venta de pirotecnia sonora, sin embargo, según un relevamiento realizado por el proteccionista Lucas Iñigo, las mismas no fueron respetadas. Por tal motivo, piden más controles para Año Nuevo.

En diálogo con InformateSalta, Iñigo indicó que llamativamente en los lugares donde está vigente la prohibición, fue donde más ruido se sintió. “Hubo una inacción total de las municipalidades en el control de la venta de elementos pirotécnicos”, dijo.

En este sentido, reconoció que hay responsabilidad compartida con los salteños que acceden a comprar en comercios que están abiertos, con total falta de empatía no solo a los animales sino también a personas que sufren la pirotecnia.

“Vimos locales que solamente vendían pirotecnia no sonora, pero en Salta Capital fue un descontrol total, no se controló absolutamente nada. Ningún municipio está preparado culturalmente como para controlar todos los locales de pirotecnia, el problema está en habilitarlos. Queremos que se controlen no solamente en Capital sino también en toda la provincia”, expresó.

Asimismo, desmintió la posición de empresarios quienes en un plenario que se llevó adelante en el Concejo Deliberante en el año 2019, se manifestaron en contra de la ordenanza por pérdida de puestos de trabajo.

“Nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que en el único mes que cambiaba de rubro la persona que vendía otra cosa durante todo el año, no es que perdían el trabajo en diciembre, cambiaban la actividad y después seguían trabajando normalmente. Lo que ellos plantean es inválido. Gustavo Sáenz cuando fue intendente, fue el único iniciador de la cadena de ordenanzas que prohíben la pirotecnia sonora”, indicó.

De cara al próximo año, seguirán insistiendo con la nueva Cámara de Diputados en la aprobación de la Ley de prohibición total de la pirotecnia, normativa que por falta de apoyo no llegó a un acuerdo en 2021.

“Los animales son el último eslabón de la cadena, tienen que invitar también a ex Combatientes de Malvinas, a la gente de avistaje de aves, a fundaciones de chicos con autismo, a médicos, bomberos”, consideró.