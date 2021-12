Ayudemos a Ian, le pidió a Papa Noel conocer a Messi y Di Maria

Emocionado, Ian leyó la cartita que le escribió a Papa Noel donde le pidió conocer a Messi y a Di Maria. Son sus máximos ídolos en el deporte que ama y que juega todos los días con sus amigos del barrio y dentro del club "Los Fantasmista".

Con una pelota de cuero algo deteriorada por el intenso uso que le da Ian dialogó con Multivisión y contó "Le pedí una pelota firmada por Di María y Messi".

La carta empieza así "Querido Papa Noel me llamo Ian Thomas, tengo 9 años. Este año me porté muy bien, saqué muy buenas notas y mi deseo es conocerlos a mis ídolos favoritos Messi y Di María y tener una pelota o una camiseta firmada por ellos y sino con un saludo me conformo, y ser amigos..."

En tanto Eduardo, papá de Ian que acompaña este deseo aseguró "Yo le dije los sueños por ahí se hace realidad".

Nosotros podemos ayudar a Ian para que esto se viralice y llegue a Messi o Di María.