“Hermana, soltá la panza”: la campaña viral para combatir el operativo bikini

Una comunidad que busca “hackear estereotipos y mandatos” lllamada “Mujeres que no fueron tapa” propuso en las redes sociales una consigna que cada vez suma más adeptos: “Hermana, soltá la panza”.

La idea surgió en 2018, ante el bombardeo publicitario del “operativo bikini” que propone todo lo que hay que hacer para llegar como corresponde al verano. La premisa esta vez constó de un ida y vuelta para lo cual invitaron a mujeres a mandar sus fotos y contar sus historias.

“Al principio hacía publicaciones en redes sobre esto de ‘llegar al verano’: cómo son, por ejemplo, las publicidades de bikinis, siempre con mujeres delgadas, blancas pero bronceadas, cómo nos venden trajes de baño que no podríamos usar. Lo diferente fue que, esta vez, convocamos a las mujeres a hackear esa discusión usando las imágenes de sus propios cuerpos”, explicó Lala Pasquinelli.

Recibieron una catarata de fotos, muchas de mujeres que mostraban sus panzas por primera vez. También mensajes contundentes: “Suelto la panza y pienso en todas las veces que no dejé que me abracen para que no toquen mi panza caída de costado”.

“Les dejo esta foto soltando la panza, en otro momento me hubiera metido al agua toda tapada”