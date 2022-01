El temblor de la madrugada no causó daños en territorio salteño

No fue una noche más la que se vivió en Salta. Aún para la tarde de este lunes, el comentario obligado entre la gente era sobre el temblor que tuvo lugar en plena madrugada, el cual sorprendió a muchos, a otros los asustó y a varios los hizo salir de la cama.

En ese sentido y aún con el comentario entre los salteños, desde la Subsecretaría de Defensa Civil compartieron su balance de las averiguaciones realizadas tras el movimiento telúrico indicando que no se han registrado daños o problemas por el mismo en el territorio.

Al respecto el subsecretario de Defensa Civil, Jorge Arce, compartió más detalles indicando primeramente que el temblor ocurrió al norte de la provincia de Tucumán a las 5.36 de la mañana, con una profundidad de 13 kilómetros y de 5.6° en la escala modificada de Mercalli.

“Fue de corta duración, se sintió en distintas localidades de la provincia como Cafayate, La Candelaria, Rosario de la Frontera y Metán”, indicó Arce sin dejar de sumar a la Capital. “Hicimos todos los relevamientos de las localidades y las zonas, y no hay ningún registro de inconvenientes”, aseguró el funcionario.

Dicho esto recomendó a los salteños estar preparados ante cualquier evento de esta naturaleza, manteniendo siempre la cordura. “Como no sabemos cuándo van a ocurrir, debemos estar preparados sobre cómo no tener inconvenientes, lo primero es actuar con calma y tratar de buscar un lugar abierto, si no podemos salir, buscar un lugar apto hasta que pase el sismo”, educó a los salteños.