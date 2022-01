San la Muerte: Sigue prófugo el líder espiritual acusado de trata de personas

En diciembre del 2021, hace menos de dos semanas, una pareja de líderes espirituales de una congregación Umbanda que venera a San La Muerte, quedó imputada por el delito de trata de personas agravado por ser cometidos con fines de explotación sexual y por la calidad de ministros de culto. Uno de los principales sospechosos se dio a la fuga y aún no hay novedades sobre su paradero.

La imputación, presentada por el fiscal general José Eduardo Villalba de la Unidad Fiscal Salta, fue formalizada por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, quien también hizo lugar a otros pedidos de la fiscalía, entre ellos la prisión preventiva de ambos acusados; todo esto después de un allanamiento y un show mediático que dieron los acusados en una conferencia de prensa.

El acusado y prófugo.

En ese momento, se determinó que la prisión a Jorge Juan Soria Villalba, uno de los imputados iba a ser de cumplimiento efectivo y se ordenó su inmediata detención, pero este no se presentó ante la justicia y a pesar que desde la defensa se comprometieron a llevarlo, Soria se dio a la fuga.

“¿Sigue prófugo?”, preguntan desde algunos sectores.

El pedido de detención obedece al peligro de entorpecimiento latente, pues el acusado posee una gran influencia sobre las víctimas dada su condición de líder espiritual, al punto tal que logró doblegar la voluntad de las mismas.

El abogado defensor, comentó días atrás a este medio que la causa estaba armada y aseguró, en ese momento, que desde la defensa iban a buscar “que se nos fije una audiencia de impugnación para fundamentar el recurso, estamos pidiendo que se nos envíe la declaración de las personas y estamos haciendo el ofrecimiento de testigos sólidos”.

La causa se originó con un allanamiento en un templo donde adoran a San La Muerte, por una denuncia de trata de personas. Un hombre dijo que su pareja cambió radicalmente su comportamiento desde que asiste al lugar y que se encontraba secuestrada, ligada a rituales umbandas. Luego del allanamiento, la mujer habló con la prensa y aseguró: “él denunció que me tienen secuestrada, pero yo sigo mi vida normal”.

Debemos recordar que, durante el allanamiento, se secuestraron 18.000 dólares y un arma de fuego. El abogado defensor, Santiago Pedroza, dijo que: “es un ahorro de diez años, la plata estaba en un cajón, no oculta. El arma que le secuestraron se la habían prestado porque habían sufrido dos robos, es una zona complicada, pero no es esa la acusación, sino la de trata de personas”.

Cinthia, la mujer que según su pareja se encontraba secuestrada dijo: “Soy devota de San la Muerte, soy umbandista, no tengo por qué negar nada, tengo libertad de culto. Hace tres años me relacioné con una pareja con la que conviví y con quien tuve muchos problemas, de los cuales decido alejarme. Esta persona me echó de su casa, con exposición en la policía. Quienes me ayudaron a salir fueron Mae y Pae (Los acusados), junto con otras personas y allí comienza una situación de odio, esta persona me sigue acosando”.

Aunque un silencio sepulcral reina en la justicia, todo parece indicar que Jorge Juan Soria Villalba se encontraría prófugo y nadie parece conocer su paradero.