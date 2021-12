San la Muerte y trata de personas: El abogado del acusado prófugo dijo que la causa está armada

La causa que investiga un supuesto hecho de trata de personas en el marco de un templo a San la Muerte, sigue dando de qué hablar, ahora se fugó el principal acusado, Jorge Soria. En ese contexto InformateSalta dialogó con Santiago Pedroza, su abogado quien dio detalles de la investigación.

Explicó que “se hizo la audiencia y ellos fueron con una imputación de trata de personas agravada, extorsión, defraudación calificada, amenazas y portación de arma. El fiscal federal, Julio Bavio, le quitó todas las calificaciones. Dijo que no tenían ningún tipo de prueba, que era un análisis prejuicioso del culto y que en Argentina hay libertad de culto, de credo, de religión y que el no puede opinar del culto de San la Muerte. Que el culto no es lo que estaba en discusión. Fue clarísimo el juez, quitó todos los delitos y solamente lo dejó continuar al fiscal por el de trata de personas calificada en un hecho”.

Lo siguiente que ocurrió en la causa fue que: “Se ordenó la prisión domiciliaria, porque la trata de personas tiene una calificación alta que va de 4 a 10 (años), se ordenó la domiciliaria de la señora y la preventiva del señor Soria. Yo interpuse un recurso de impugnación".

"Hablé con él y me dijo que quiere esperar la apelación en libertad, que declaren los testigos. Él todavía no ha sido declarado rebelde, no se ha ordenado la detención porque yo apele la decisión del juez”, esto último resulta de gran importancia si se considera que desde la justicia se enfatizó en que el pedido de detención obedecía al “peligro de entorpecimiento latente” dada su influencia sobre las víctimas, aunque dijo no saber sobre su actual paradero.

“Esta mañana se han producido dos cuestiones. La declaración de un testigo y una supuesta víctima, es por esa supuesta víctima que ellos quedan detenidos, porque había pedido por miedo a que Jorge entorpezca la investigación o la presione, lo cual no pasó”.

En otro tono Pedroza comentó: “Declaró el que denunció todo, quien es una expareja de una de las chicas que se dedica a la prostitución. Hay un gran problema sentimental entre los dos, violencia de género, denuncias, un gran problema entre ellos y el mete al culto en el medio. Eso lo vamos a lograr demostrar”.

"Le traía plata a Soria, de 100 a 250 mil dólares mensuales"

Otra de las personas en declarar hoy fue una testigo, cuya identidad fue reservada. Pedroza explicó que esta joven contó "que ella junto a Cintia (una de las defensoras de los acusados), se prostituían y llegaban a atender a más de 100 hombres a la semana. El 60% de las ganancias se las daban a la señora (Arroyo) y al señor Soria. Dijo también que viajó a Bolivia, sin documentación alguna, que ejerció la prostitución allá y le traía plata a Soria, de 100 a 250 mil dólares mensuales. Ósea más de 100 millones de pesos. Dijo que no tenía ninguna documentación para estar en Bolivia y que no podía acreditar nada de lo que ella decía”.

El abogado adelantó que desde su espacio buscaran, “que se nos fije una audiencia de impugnación para fundamentar el recurso, estamos pidiendo que se nos envíe la declaración de las personas y mañana estamos haciendo el ofrecimiento de testigos sólidos”.

“Yo esto lo veo como un enorme puterio interno que ha derivado en semejante causa"

En medio del escándalo, las denuncias cruzadas y las declaraciones, Pedroza opinó sobre la causa y consideró que "esto lo veo como un enorme puterio interno que ha derivado en semejante causa. Uno como defensa busca demostrar que están plantando una testigo, ni más ni menos, en una confabulación interna entre dos o tres personas. Acá lo que hubo es un gran problema interno, de celos, de celos profesionales porque las dos porque eran prostitutas de antes”, más tarde agregó, “Soria tiene más de 60 años, muchos problemas de salud, quedará con una domiciliaria en el peor de los casos”, y para finalizar soltó: “Me vengo a enterar que esta chica (la testigo protegida) era amante de la pareja de Cintia, esta es una disputa interna”.