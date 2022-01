Vacunatorio Vip: A casi un año de su renuncia, Ginés habló y criticó a Fernández

En febrero se cumple un año de la salida del ex ministro de Salud Ginés González García del Gobierno por el escándalo del vacunatorio VIP. Tras meses de silencio, el ex funcionario volvió a hablar del tema: sostuvo que cometió una "estupidez" y apuntó contra el presidente Alberto Fernández y el periodista Horacio Verbitsky.

"Obviamente tengo un dolor grande, es difícil de superar, pero con la tranquilidad de que no hice nada que no estuviera habilitado, no hice nada incorrecto y eso se lo he planteado a la Justicia, pero quizá cometí alguna estupidez", expresó el diálogo con radio Delta.

Al hablar de su salida del Gobierno, González García apuntó contra el presidente Alberto Fernández, al considerar que "si uno quiere conducir tiene que bancar". Consultado por Clarín sobre si desconfiaba del rol de Verbitsky en la trama del vacunatorio, respondió: "Si mentís, si decís que sos amigo cuando no sos amigo, que decís que estás contento porque te vacunaron porque sos amigo mío, son macanas, no fue por eso que lo vacunaron, fue por edad".

También dijo que hay quienes le dicen que fue víctima de "una emboscada" pero él aseguró que no tiene pruebas, aunque insistió con las críticas a Verbitsky. "A la distancia algunos me dicen que no pudo haber sido fortuito, que fue una emboscada, pero no tengo pruebas. Pero no soy amigo de Verbitsky y no se vacunó por ser amigo mio, se vacunó porque tenía 79 años", enfatizó.

Aun golpeado por la forma en la que se fue del Gobierno, el ex ministro dijo que "tenía muchos años de funcionario" y "nunca" tuvo "ese tipo de problemas": "Mentiría si dijera que no me dolió, me bajoneó, me pareció injusto, pero la sociedad está muy irritada, difícil y no es fácil gobernar".

Al puntualizar sobre su relación con Alberto Fernández y la postura que asumió el Presidente apenas estalló el escándalo, González García remarcó que le parece injustificable lo que pasó con él. "No me parecía justificable lo que pasó conmigo y se lo dije. Creo que si uno quiere conducir tiene que bancar, si no es difícil, y ahí, ante una afirmación de un tipo que siempre ha sido un tipo difícil, por decirlo de alguna manera, como el Perro (Verbitsky), se tomaron de eso y no fue así", insistió.

Y cerró con otra crítica a la reacción del Presidente: "Apareció la información de este muchacho (Verbitsky) y no pude hablar, me pidieron que renunciara. Pero no había pasado inclusive con casos peores que el mio con miembros del Ejecutivo".