Biella: “El 80% de los salteños se va a contagiar y podríamos lograr la inmunidad de rebaño”

En medio de la incertidumbre creada por el ataque de la variante Ómicron del coronavirus, el doctor Bernardo Biella, dialogó con InformateSalta. Durante la entrevista comentó: “Es tan contagioso que el 80% de la población de Salta, Argentina y el mundo va a contraer el virus este en algún momento”.

Es muy importante, en este punto, poder diferenciar al coronavirus de otras enfermedades que pueden resultarnos similares o compartir síntomas con la variante Ómicron. Por esto, el especialista realizó un repaso de las enfermedades más comunes y sus diferencias con el COVID-19.

“El coronavirus ómicron que está circulando produce unos síntomas muy parecidos a los del resfrió común. A diferencia de este, el coronavirus genera dolor muscular, cansancio que no significa lo mismo que agitación, genera una tos con una carraspera”, comenzó explicando para después agregar: “La gripe genera fiebre, dolores musculares y postración”.

A partir de los síntomas descriptos, Biella criticó algunas disposiciones sanitarias: “Hoy en día cada vez que entramos a un lugar nos toman la temperatura y eso no tiene ningún sentido porque este virus Ómicron no estaría provocando fiebre. Entonces no lo estamos controlando”.

Uno de los fenómenos observados durante los últimos días de alta temperaturas, es la confusión que genera un dolor de cabeza o garganta, en principio asociado al aire acondicionado o a la ventana abierta, y que termina por dar positivo de coronavirus. Biella advirtió que: “El 80% de todos esos del aire acondicionado son covid”.

“Gracias a Dios no tenemos dengue todavía, el año pasado para esta época teníamos covid-dengue. El dengue a diferencia de la ómicron genera alta temperatura, dolores musculares importantísimos y gran postración. Los cuadros de diarrea, este virus Ómicron no provoca tanta diarrea. Si tengo diarrea probablemente no sea ómicron”, continuó con la diferenciación de enfermedades o síntomas que podrían ser confundidos con Coronavirus.

“Por otro lado, no hay circulación comunitaria de influenza ni de gripe. Tenemos circulación comunitaria 60% Ómicron y 40% Delta”, aseguró y adelantó que: “Tiene algo positivo, si estoy contagiado de covid y tengo puestas las vacunas puedo esperar 3 meses para el refuerzo. Los vacunados pueden postergar el refuerzo por tres meses. A los vacunados les genera el resfrío común sin ningún problema”.

Algo de lo que se habló desde el inicio de la pandemia, y que fue perdiendo fuerza a medida que el virus mutaba y se cobraba más vidas, es la inmunidad de rebaño. Para Biella, si pensamos en la inmunidad de rebaño, no sería negativo que aumenten los contagios ya que “si el 80% de los salteños nos vamos a contagiar del virus, vamos a generar una inmunidad de rebaño”.

Algo que esta claro es que los casos de coronavirus informados en cada reporte diario, muestran gran cantidad de casos. “Yo calculo que tenemos para varios días más de picos importantes y repentinamente vamos a bajar, tal cual apareció. Eso nos va a indicar que la mayoría de la población se ha contagiado y estaríamos entrando en la inmunidad de rebaño”.